Galaxy Note 20, Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 9'u Karşılaştırdık

Samsung Galaxy Note 20, Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 9'dan ne gibi farklar içeriyor, 3 telefon arasında hangi özellikler farklı, Note 20'nin yenilikleri neler? Galaxy Note 20'yi Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 9 ile karşılaştırıyoruz.

  • Ercan Uğurlu
Galaxy Note 20, Note 10 ve Note 9'u Karşılaştırdık

Samsung, sonunda yeni amirali Galaxy Note 20 serisini tanıttı. 2 model olarak karşımıza çıkan yeni seride Galaxy Note 20 ve Galaxy Note 20 Ultra bulunurken, ailenin tepe modeli kuşkusuz Galaxy Note 20 Ultra oluyor.

Galaxy Note 20 Türkiye fiyatı 9299 TL olarak belirlenmişken, Galaxy Note 20 Ultra ise 12999 TL fiyattan ön siparişe açılmış durumda. Her 2 telefonun da pahalı olduğu bir gerçek. Peki, Galaxy Note 20'de Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 9'a göre neler farklı?

Öncelikle şunu söyleyelim: Galaxy Note 20'nni arka yüzü, Samsung'un deyimiyle "Glasstic" malzemeden oluşuyor. Yani cam görünümlü plastik bir malzemeden üretilmiş. Yani aslında Galaxy Note 20'nin arka yüzü plastik. Buna karşın Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 9'da tüm telefon cam malzemeyle kaplıydı hatırlarsanız. Samsung'un bu hamlesi, amiral gemisinin orta segmente dönüşü olarak adlandırılabilir. Açıkçası bizleri de hayal kırıklığına uğrattı. Neyse ki, Galaxy Note 20 Ultra'da arka yüz alıştığımız cam malzemeden oluşuyor.

Galaxy Note 20'nin ekranı, Galaxy Note 10 ve Note 9'dan daha büyük olurken, telefonda 3 arka kamera yer alıyor. 8K video kayıt yeteneği de gelen farklar arasındayken, elbette işlemci olarak da selef modellere göre gelişim var. Bu arada ABD'de Snapdragon 865+ işlemci ile bulunabilen Galaxy Note 20'nin, Türkiye de dahil global çapta Exynos 990 işlemci ile kullanıcılara sunulduğunu da belirtelim.

Galaxy Note 20'de S Pen'e dair özelleştirmeler yer aldırken, batarya da genişlemiş durumda. Peki, bu 3 telefon arasında diğer özellik farkları neler? Şimdi sizlerle bir tabloda hepsini paylaşalım:


Samsung Galaxy Note 20		 Samsung Galaxy Note 10 Samsung Galaxy Note 9
Ekran boyutu, çözünürlük 6.7 inç AMOLED; 2.400x1.080 piksel 6,3 inç AMOLED; 2.280x1.080 piksel 6.4 inç Süper AMOLED; 2.960x1.440 piksel
Piksel yoğunluğu 393ppi 401ppi 516ppi
Boyutlar (İnç) 6,36 x 2,96 x 0,33 inç 5,94 x 2,83 x 0,31 inç 6.37x3.01x0.35 inç
Boyutlar (Milimetre) 161,6 x 75,2 x 8,3 mm 151 x 71,8 x 7,9 mm 161.9x76.4x8.8 mm
Ağırlık (Ons, Gram) 6,84 oz, 194 g 5.93 oz; 168g 7,09 oz; 201g
Mobil yazılım Android 10 Android 9 Android 8.1
Kamera 12 megapiksel (ultra geniş), 12 megapiksel (geniş açı), 64 megapiksel (telefoto) 12 megapiksel (geniş açı), 16 megapiksel (ultra geniş açı), 12 megapiksel (telefoto) 12 megapiksel (geniş açılı), 12 megapiksel (telefoto)
Ön kamera 10 megapiksel 10 megapiksel 8 megapiksel
Video  8K 4K 4K
İşlemci Qualcomm Snapdragon 865+ veya Exynos 990 Qualcomm Snapdragon 855 veya Samsung Exynos 9825 Qualcomm Snapdragon 845 veya Samsung Exynos 9810
Depolama 128 GB 256GB 128 GB, 512 GB
RAM 8GB 8GB 6 GB, 8 GB
Genişletilebilir depolama Hayır Hayır 512 GB'a kadar
Batarya 4.300 mAh 3.500 mAh 4.000 mAh
Parmak izi sensörü Ekrana entegre Ekrana entegre Telefonun arkasında
Bağlantı USB-C USB-C USB-C
Kulaklık girişi Hayır Hayır Evet
Diğer özellikler S Pen kalemi; 5G bağlantısı; Kablosuz PowerShare; suya dayanıklı (IP68) S Pen kalemi; Kablosuz PowerShare; delik delme ekran çentiği; suya dayanıklı (IP68) Bluetooth özellikli S Pen kalemi; iris ve yüz tarama; kablosuz şarj etme; suya dayanıklı (IP68)
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