Galaxy Note 20, Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 9'u Karşılaştırdık

Samsung Galaxy Note 20, Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 9'dan ne gibi farklar içeriyor, 3 telefon arasında hangi özellikler farklı, Note 20'nin yenilikleri neler? Galaxy Note 20'yi Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 9 ile karşılaştırıyoruz.