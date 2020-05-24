Mio, Motosiklet Sürücülerinin de Yol Arkadaşı Oluyor

Motosiklet sürücülerinin merakla beklediği kamera, Mayıs 2020'de Türkiye'ye geliyor; Mio MiVue M760D ile motosiklet sürücülerinin de yollardaki arkadaşı olmaya hazırlanıyor. Araç içi kamera sektöründe dünyada lider markalarından biri olan Mio; MiVue M760D Motosiklet Kamerası ile Türkiye'deki motosiklet tutkunlarına merhaba diyor.
Ülkemizde motosiklet kullanımının her geçen gün artmasıyla, motosiklet bilinci ve güvenli sürüş farkındalığı da artmakta. Artmakta olan kullanım ve gelişen talepler, motosiklet kamelarından beklentiler de artırmış durumda. Motosiklet sürücüleri, tercih ettikleri kameralarda birçok özelliğin bir arada sunulmasını bekliyor.
Çektikleri görüntüleri düzenleyebilmek ve paylaşabilmeleri için wifi özelliği, konum takibi, su ve darbeye dayanıklı olması ve çok daha fazlası kameralardan beklenmekte. Araç içi kamera sektöründe, ülkemizde de geniş bir kullanıcı kitlesi bulunan Mio'nun, motosiklet kameralarının ülkemize ne zaman geleceği merak edilen bir konuydu. Mio, Mayıs 2020 itibarıyla motosiklet kamerası MiVue M760D'yi ülkemizde satışa sunacağını duyurdu. Mio, araç içi kamera sektöründe birçok özelliği ilk kez kullanan marka olması nedeniyle araç içi kamera kullanıcılarının yanı sıra teknoloji tutkunlarının da yakın takibinde.
Mio MiVue M760D'de sunduğu; ön ve arka olmak üzere çift kamerası ile seyir halindeyken hem ön tarafta hemde arka tarafta olup biteni kaydedebilirsiniz,Çok yüksek kaliteli Sony Starvis Sensörü, tek tuşla kayıt özelliği,Darbelerin nereden geldiğini algılayan 3 eksenli G sensörü, mikrofonu, otomatik konum belirleyen GPS'i (çektiğiniz görüntüleri seyrederken eş zamanlıolarakharita üzerinde nerede olduğunuzu, hızınızı görüntüleyebilirsiniz.), IP67 seviyesinde su ve toza karşı dayanıklı tasarımı ve daha birçok özelliği ile daha piyasaya çıkmadan, motosiklet kullanıcılarında merak uyandırmayı başardı.
2002 yılında kurulan ve dünyada 60'a yakın ülkede faaliyetlerini sürdüren Mio; araç içi kameraları, navigasyon cihazları ve motosiklet kameraları alanında dünyada pazar lideri olma özelliğini sürdürmekte. 2018 yılından itibaren ülkemizde de araç içi kameralarıyla kullanıcılarının beğenisini kazanmış durumda. Motosiklet kamerası olarak piyasaya sürdüğü Mio MiVue M760D, motosiklet kullanıcılarında şimdiden merak uyandırırken; kullanıcısına sunduğu birçok özellik ve Sony Starvis Sensör desteği ile oluşan beklentileri boşa çıkarmayacak gibi gözüküyor.
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