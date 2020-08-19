Galaxy Note 20 ile Karşımıza Çıkan Gorilla Glass Victus Ne Kadar Dayanıklı?

İki kat daha dayanıklı iddiasıyla gelen telefon camı Gorilla Glass Victus, Galaxy Note 20 Ultra'ya yapılan işkenceyle teste tabi tutuldu. Bakalım yeni Gorilla Glass, gerçekten iddia edildiği kadar iyi mi?

Oynat Gorilla Glass Victus Ne Kadar Dayanıklı? İki kat daha dayanıklı iddiasıyla gelen telefon camı Gorilla Glass Victus, Galaxy Note 20 Ultra'ya yapılan işkenceyle teste tabi tutuldu!

Gorilla Glass'ın en yeni sürümü "Victus" ilk olarak Samsung Galaxy Note 20 Ultra'da kendine yer bulmuştu. Camın üreticisi Corning, Victus'un düşmelere ve çiziklere karşı daha yüksek dayanıklılık sağladığını söylüyordu. Yeni ortaya çıkan dayanıklılık testi, bu iddiaları masaya yatırdı.

Corning, Gorilla Glass Victus'un Gorilla Glass 6'ya kıyasla iki kata kadar daha dayanıklı olduğunu, çiziklere karşı rakip alüminosilikat camlardan dört kata kadar dayanıklı olduğunu söylüyor. YouTube yayıncısı JerryRigEverything'in bir Galaxy Note 20 Ultra ile yaptığı dayanıklılık testinde, telefonun bir koruyucu ekran filmiyle geliyor olması dikkat çekiyor.

Ekran koruyucusu söküldükten sonra farklı derecelerdeki Mohs aletleriyle camın dayanıklılığı test ediliyor. Çiziklerin altıncı seviyede görünür hale geldiği, yedinci seviyede derinleştiği gözleniyor. Burada Galaxy Note 10 Plus'ın da altıncı seviyede çizilmeye başlaması ilginç bir tespit. Bu durum aslında Victus'un daha iyi olmadığı anlamına gelmiyor. Yani Mohs çubuklarıyla yapılan testler, yetersiz olabilir.

Yukarıda izleyebileceğiniz videoda telefona başka birçok işkence testi de yapılıyor.

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