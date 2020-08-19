Galaxy Note 20 ile Karşımıza Çıkan Gorilla Glass Victus Ne Kadar Dayanıklı?

İki kat daha dayanıklı iddiasıyla gelen telefon camı Gorilla Glass Victus, Galaxy Note 20 Ultra'ya yapılan işkenceyle teste tabi tutuldu. Bakalım yeni Gorilla Glass, gerçekten iddia edildiği kadar iyi mi?

19 Ağustos 2020 15:00