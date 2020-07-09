PubG Mobile'da yeni Livik haritası ile eğlence daha da artıyor!

PubG Mobile, 0.19.0 güncellemesiyle özel Livik haritasını oyunculara sundu. Yeni güncelleme, beraberinde oyuncular için yepyeni eşyalar, araçlar, yeni oynanış, etkinlikler ve dahasıyla geliyor.

PubG Mobile'da yeni Livik haritası ile eğlence daha da artıyor!

PubG Mobile, tarihinde ilk defa mobile özel bir battle royale haritasıyla geliyor. Yeni "Livik" isimli harita, Norveç'in eşsiz manzarasına sahip, daha önce görülmemiş bir savaş alanı temasına sahip. Yeni harita, iOS ve Android üzerinden ücretsiz şekilde indirilebilen, dev 0.19.0 içerik güncellemesinin sadece bir kısmı.

Livik Haritası 4 Km Alandan Oluşuyor

4 kilometrekarelik bir alana sahip olan Livik, 52 oyunculu çatışmalar için hızlı ve aksiyon dolu bir oynanış sunuyor. Her maç ortalama 15 dakika sürüyor. Livik haritasıyla birlikte bu haritaya özgü P90 yarı makineli tüfek, Mk12 keskin nişancı tüfeği ve Canavar Kamyon aracı ekleniyor.

Livik Haritası Beta Aşamasında

Harita şu an Beta aşamasında ve oyun deneyimini daha iyi hale getirmek için devamlı olarak geliştirilecek.

PubG Mobile 0.19.0 Güncellemesi İle Gelecek Yeni Özellikler

Dev 0.19.0 güncellemesi ile şu özellikler oyunculara sunulacak:

Bir Kıvılcım Çak Temalı Oyun

Erangel ve Miramar haritaları için sıraya giren oyuncular, üç benzersiz eşyanın bulunduğu haritalarda bu yeni oyun tipini deneyimleme şansına sahip olacaklar. Küçük Heykeller yakılarak malzeme ve etkinlik eşyaları sunarken, Büyük Heykeller, etkinlik ilerledikçe değişen, çok sayıda inşa aşamasına sahiptir. Son aşamada yanarlar. Son olarak da Heykellerin çevresinde kurulan Heykel Kamplarındaki çadırlarda malzemeler bulabilirsiniz.

Livik Süper Silah Eğitimi

Etkinlik süresince oyuncular, içerisinde özel silahlar bulunan Test Silahı Sandıkları'nı Livik'te bulabilirler. Farklı isim, ikon ve görünümleri dışında özel silahlar, normal silahlara göre daha güçlü özelliklere sahiptir ve savaş alanında temel avantajlar sunar.

Eğlence Parkı

20'ye kadar oyuncunun gerçek zamanlı olarak etkileşime girebildiği popüler sosyal alan, Atış Poligonu'ndaki engeller, mancınıklar, sıcak hava balonları ve dahasıyla yenilendi. Oyuncular aynı zamanda yeni silaha özel hızlı silah çekme düellosunda karşı karşıya gelebilir, Seçkin Meydan Okuma'ya katılarak yeteneklerini geliştirebilirler.

PubG Mobile Güncellemesi İle Gelecek Ek Özellikler

Ek özellikler de 0.19.0 güncellemesiyle geliyor:

  • Yeni Arena Ekleri – Oyuncular, yeni Namlu Kuyruğu eklentisiyle çoğu keskin nişancı tüfekleri, tüfekler ve hafif makinelilerle kullanılabilir. Bu eklenti, silahın menzilini artırırken, artan mesafeden dolayı verdiği hasarı da azaltır.
  • Sezon Isınma Turu Etkinliği – 13. Sezon'un sonunda oyuncular, dört kişilik takımlar halinde Klasik Modda savaşarak görevleri tamamlayabilir ve 14. Sezon sıralama puanı kazanabilirler.
  • Temel Savaş Dengelemeleri – Toplama sekmesi, Savaş ayarları ve paraşüt göstergeleri için çeşitli iyileştirmeler yapıldı
  • Çeşitli İyileştirmeler – Sistem özellikleri, Radyo mesajları, kuponlar, Silah Atölyesi, silah eklenti görünümü özellikleri, indirme hızı, başarımlar ve başarım sıralaması, klan sınıflandırması, As rozeti, ayarlar, silah arkadaşları gibi özellikler düzenlendi, dengelendi ve iyleştirildi.

Bu dev güncelleme sonrasında PUBG MOBILE Antik Gizli Özel Mod, Takım Silah Oyunu ve 14. Sezon Royale Pass ile ilgili daha fazla bilgi de sunulacak.

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