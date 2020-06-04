Samsung Galaxy S20 Ultra İnceleme! Galaxy S20 Ultra Özellikleri ve Fiyatı!

Evet, mobil fotoğrafçılıkta yarış aldı başını gidiyor; bir yandan Samsung, diğer yandan Huawei, megapiksel ve zum rekabetinde kıyasıya bir bayrak yarışı içinde. Her 2 şirket de bu alanda büyük yatırım yapıyorlar ve elbette bizleri de, bu tür teknolojileri bu küçük cihazlarda görmek memnun ediyor. Bilindiği gibi Samsung'un Galaxy S20 serisi tepe modeli olan Galaxy S20 Ultra, 100x zum özelliği ile bir hayli ses getirmişti. Biz de bir süredir telefonu kullanıyoruz ve bu incelememizde S20 Ultra hakkında aldığımız notları bir arada sizlere paylaşalım istedik.
Galaxy S20 Ultra, elbette pahalı bir telefon. 12499 TL fiyatla satışta bulunan telefonu online satış noktalarında 11 bin TL civarı fiyat etiketiyle de bulabiliyorsunuz. Ancak elbette bu pahalı olduğu gerçeğini değiştirmiyor, fakat son dönemde çıkan her amiral gemisi telefonun fiyatları da artık aşağı – yukarı bu şekilde. Ve muhtemelen önümüzdeki günlerde fiyatlar daha da yükselecek.
Fiyat konusunu bir kenara koyacak olursak, Galaxy S20 Ultra bir amiralden beklenen tüm özellikleri karşılıyor. Hepsinden bahsedeceğiz, ancak önce telefonun tasarımıyla başlayalım.
Samsung Galaxy S20 Ultra Tasarımı Nasıl?
Galaxy S20 Ultra, tasarımıyla büyük bir telefon. Oldukça büyük bir telefon hatta. Telefonun ekranı 6.9 inç büyüklüğünde ve buna bağlı olarak da gövdesi 166 mm uzunluğunda. O nedenle tek el kullanımına pek uygun olduğunu söylemek mümkün değil. Ayrıca 220 gram ağırlığıyla ise oldukça ağır olduğunu da kabul etmek gerek.
Öte yandan telefonun en büyük özelliği 100x zum yapabilmesi ve geniş kamera yetenekleri içermesi. Fakat arka yüzeyde yer alan kamera modülü, zaten bir hayli kalıplı olan telefonu, tasarım açısından da oldukça hantallaştırmış açıkçası.
Elimizde gri renkli modeliyle bulunan S20 Ultra'nın ayrıca siyah renkli bir modeli de bulunuyor. Arka yüzey cam malzemeyle kaplı ve tıpkı ekran gibi bu yüzey de Gorilla Glass 6 ile korumalı yapıda. Telefonun kenarları da alüminyum çerçeve ile kaplanmış.
Samsung'un son yıllarda gördüğümüz tüm amiralleri gibi S20 Ultra da suya karşı dayanıklı yapıda tasarlanmış bir telefon. IP68 sertifikasının sahibi olan telefon, böylece 1.5 metreye kadar suya 30 dakika boyunca direnç gösterebiliyor. Sadece S20 Ultra için söylemiyoruz ama özellikle korona virüs sebebi ile telefonu sık sık dezenfekte etmenin önemli olduğu şu günlerde, telefonu yıkayabilmek gerçekten de büyük konfor. O nedenle satın alacağınız telefonda bu özelliği arayın derim.
Telefonun çevresine baktığımızda, sağ kenarda ses ve güç butonlarını, üst kenarda SIM kart ve microSD kart çekmecesini, alt kenarda ise USB-C ve hoparlör mazgalını görüyoruz. Bu arada telefon ahizeyi de hoparlör olarak kullanarak stereo ses elbette sağlıyor ve Samsung bu telefonunda da AKG ile iş birliği içinde. Yani telefonun gayet iyi bir ses performansı sağladığını söyleyelim..
Samsung Galaxy S20 Ultra Ekran Özellikleri Neler?
Galaxy S20 Ultra, 6.9 inç büyüklüğünde dev bir ekrana sahip. 3200x1440 piksel çözünürlüğünde olan bu ekran her iki kenarında da hafif bir kavisle 20:9 oranında bir görüntü sağlıyor. HDR10+ desteği, 511 ppi piksel yoğunluğu ve Dynamic AMOLED ekranıyla fazlasıyla güzel bir görüntü verdiği zaten açık. Böylece Netflix ile bu telefonda film izlerken keyif alacağınızı yekten söyleyebiliriz. Benzer konu tabii ki oyun noktası için de geçerli.
Samsung'u Galaxy S20 ailesinde ekranda en fazla önem verdiği şey 120Hz tazeleme hızı oldu. 120Hz tazeleme hızıyla beraber ekranda dolaşım daha akıcı hale gelirken, elbette bundan uygulama ve oyunlarda da faydalanıyorsunuz. Fakat ekranda 120Hz tazeleme hızını, yalnızca FHD+, yani 2400x1800 piksel çözünürlükte kullanabiliyorsunuz. Eğer ekranı maksimum çözünürlükle kullanmak istiyorsanız ise telefon, bunu otomatik olarak 60Hz'e çekiyor. Maksimum çözünürlük ve yüksek tazeleme hızı için ise bir sonraki modeli beklememiz gerekiyor.
Bu arada ekranda parmak izi okuyucu yer alıyor. Yaptığımız denemelerde gayet başarılı çalıştığını gözlemdiğimiz bu yönteme ilave olarak ön kamera yoluyla yüz tanımayı da çalıştırabiliyorsunuz. Yüz tanıma loş ışıkta biraz tekleyebiliyor, geç yanıt verebiliyor.
Samsung Galaxy S20 Ultra Performansı Nasıl?
Şimdi gelelim telefonun teknik özelliklerine ve performans notlarımıza. Elimizdeki S20 Ultra'da işlemci olarak 7 nm+ mimarili Exynos 990 yer alıyor. Bilindiği gibi bu telefonun bir de Snapdragon 865'li sürümü var, ancak Samsung bu modeli -yıllardır alıştığımız gibi- ABD'ye özel olarak üretiyor. Buna ilişkin olarak özellikle Galaxy S20 serisi ile birlikte kullanıcılardan bu konuda büyük şikayetler gelmiş ve Exynos'lu sürümü satın alanlar, telefonun Snapdragon 865'li modeli karşısındaki performans kaybı yaşadığından yakınmıştı. Samsung, bu stratejisini değiştirir mi bilinmez, fakat arada arada önemli bir performans farkı olduğu açık. Özellikle işlemcilerin çoklu çekirdek performansına baktığımızda bunu anlıyoruz.
Elimizdeki S20 Ultra'ya yaptığımız Geekbench Benchmark testinden tek çekirdek skoruyla 955 puan, çoklu çekirdek sonucuyla da 2869 puan toplayan S20 Ultra, bu skorla Snapdragon 865 işlemcili modelin çoklu çekirdek performansının gerisinde yer alıyor. Zira o modelin bu testten aldığı sonuç 3107 puan. Arada büyük fark yok gibi görünebilir belki ancak ikisi de baktığınızda S20 Ultra; neden daha azıyla yetinesiniz?
Öte yandan bu iki modeli yan yana kullanıyor olsanız, telefonlarda aynı işlemleri yapsanız, Exynos'lu modelin bir süre sonra geride kaldığını görebilirsiniz. Elimizde Snapdragon 865'li model olmadığı için bunu gösteremiyoruz, fakat internette yabancı kaynaklarda bu konuyla ilgili çok sayıda video var.
Test sonuçlarından devam edecek olursak, Geekbench test tablomuza S20 Ultra'yı yerleştirdiğimizde, tek çekirdek skoruyla liste başına yerleştiğini görüyoruz. Fakat çoklu çekirdek tablosuna baktığımızda da, az önce de söylediğimiz gibi, geriye düşüyor.
S20 Ultra'nın genel performansını yansıtan tablo ise AnTuTu Benchmark'ta karşımıza çıkıyor. Bu testten de 526 bin 189 puan toplayan S20 Ultra, bu listede de 2'inci sırada.
Samsung Galaxy S20 Ultra testlerini, karşılaştırma tablolarını ve oyun performansını hemen yukarıdaki videomuzda görebilirsiniz.
Samsung Galaxy S20 Ultra Özellikleri Neler?
Elbette sentetik testlerden sıyrılıp telefonu tek başına değerlendirirsek, net olarak üst seviye performans sağladığı açık. Gerek çoklu uygulama kullanımları, video düzenleme uygulamaları olsun gerek oyunlar olsun, elbette akıcı bir kullanım ve maksimum performans sağlıyorsunuz. Kullandığımız süre boyunca oyun tarafında özellikle PUBG ve Call of Duty Mobile'ı oynadığımız telefonda elbette gayet iyi bir oyun deneyimi yaşıyorsunuz.
Bu arada S20 Ultra'nın 12 GB RAM sahibi olduğunu ve 128 GB depolama alanı içerdiğini de söyleyelim. Bu alan microSD kart ile 1 TB'a kadar destekleniyor.
Samsung Galaxy S20 Ultra Pil Performansı Nasıl?
S20 Ultra'nın batarya kapasitesi de 5000 mAh. Fazlasıyla geniş bir kapasite ve bununla telefonu normal kullanırsanız 2'inci günü zaten rahat görüyorsunuz. Elbette ekranın 120Hz ve 60Hz tazeleme hızı seçimi pil performansını etkiliyor. Mesela biz kullanırken ekranı 60Hz olarak web dolaşım testine soktuğumuzda, 12 saatlik bir sonuç aldık. Fakat ekran tazeleme hızını 120Hz'e getirirseniz bu kez 3 saatlik bir kayıp oluyor ve sonuç 9 saat civarı olarak çıkıyor.
S20 Ultra'nın kameralarına geçmeden, ne kadar sürede şarj olduğunu da söyleyelim. Yaptığımız ölçümde 10 dakika şarj ile yüzde 20 oranında şarj olabilen S20 Ultra, 30 dakika içinde yüzde 58, 1 saat içinde de yüzde 95 oranında şarj olabiliyor. Bataryanın tam kapasite dolması ise 1 saat 5 dakika sürüyor.
- 10 Dakika: Yüzde 20
- 20 Dakika: Yüzde 39
- 30 Dakika: Yüzde 58
- 40 Dakika: Yüzde 76
- 50 Dakika: Yüzde 89
- 1 Saat: Yüzde 95
- 1 Saat 5 Dakika: Yüzde 100
Samsung Galaxy S20 Ultra pil performansını hemen yukarıdaki videomuzda görebilirsiniz.
Samsung Galaxy S20 Ultra Kameraları Nasıl?
S20 Ultra, kamera konusunda bir hayli yetenekli bir telefon. İncelemenin başında da söylediğimiz gibi, farkındalığını da 100x zum yapabilme yeteneğiyle yaratıyor. Ona da geleceğiz, ancak önce kameraları yakından tanıyalım.
Arka taraftaki dev kamera modülünde ilk sırada 12 MP ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Bu kamera f/2.2 diyafram değerine sahip ve bu kameradan sadece geniş açılı fotoğraflarda değil, aynı zamanda videolarda Süper Dengeli modda çekim yaptığınızda da faydalanabiliyorsunuz.
Onun altında ise bizim ana kameramız mevcut. Samsung'un 108 MP'lik ISOCELL Bright HM1 sensörü üzerine kurulu bu kamera ile 108 MP çözünürlükte zengin detay seviyesine sahip fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Ancak bunun için kamera arayüzünden 108 MP'i seçmeniz lazım, bunu da hatırlatalım.
Galaxy S20 Ultra'da ayrıca derinlik kamerası da bir diğer sensör ile desteklenmiş. Böylece ikili ToF sistemi kamera modülünde yer buluyor. Bundan da telefon ile yapacağınız alan derinlikli fotoğraf çekimlerinde, canlı odak fotoğraf ve video çekimlerinde faydalanıyorsunuz.
Modülün alt kısmında kare şeklinde yer alan kamera ise 48 MP telefoto lensimiz oluyor. Periscope telefoto olarak da isimlenen 0.8 mikrometrelik bu kamera ile 4x optik zum yapabiliyor, 10x hibrit zum olanağı sağlayabiliyorsunuz. Ve elbette 100x dijital zum olanağına da bu kamera ile kavuşuyorsunuz.
100x oranında zum yapabilmek gerçekten ilgi çekici bir detay, evet; mobil platform için bu su götürmez bir gerçek. Bu sayede bulunduğunuz yerden çok uzaktaki yerlere yakınlaşabiliyor, adeta bir teleskop gibi yakından gözlemleyebiliyorsunuz. Mesela dilerseniz aya bakabilir veya çıplak gözle baktığınızda gözden kaçabilecek bir uçurtmayı da yakından gözlemleyebilirsiniz. Burada senaryolar sizin elinizde.
Fakat diğer yandan 100x'te çekim yaptığınızda, elbette istediğiniz netlikte fotoğraf göremeyeceğinizi de bilmeniz gerek. Fotoğraflar bol grenli ve pikselli görünüyor burası gerçek. Tabii ki tripod kullanarak nispeten bir miktar toparlayabilirsiniz, fakat yine de sonuç pek değişmeyecek.
Galaxy S20 Ultra'nın ön kamerası da yine yüksek bir değerle geliyor ve 40MP olarak karşımıza çıkıyor. Dual Pixel ve lazer otofokusun bulunduğu kamerada yine 40 MP'lik çekim yapmak için ayarlardan bunu açmanız lazım. Ön kamerada ayrıca 4K / 60 kare video kaydı olanağı tanınırken, S20 Ultra'nın arka kamerası ile 8K video kaydı yapabiliyorsunuz.
Samsung Galaxy S20 Ultra ile çekilen fotoğrafları hemen yukarıdaki videomuzda görebilirsiniz.
Sonuç
Evet sonuç olarak değerlendirirsek, Galaxy S20 Ultra özellik bakımından elbette gayet etkileyici özellikler bulunduruyor ve bunları iyi bir şekilde kullanıcısına sunuyor. Büyük ve parlak, ayrıca 120Hz hızında AMOLED ekran bilhassa hoşumuza giderken, 120Hz özelliğinin tam çözünürlükte kullanılamaması ise az da olsa üzücü kuşkusuz.
Kamera yeteneklerini gayet başarılı bulduğumuz telefonda, 108MP'lik ana kamera harika fotoğraflar çekebiliyor. Ayrıca 100x zum yapabilme olanağı da kamera seçeneklerini genişletiyor. Elbette 100x'te yapılan çekimler çok başarılı değil, fakat bu zum aralığının etkileyici olduğunu da kabul etmek gerek.
Bunların yanında performansıyla da memnun kaldığımız S20 Ultra, umarız bir sonraki modelinde Samsung'un işlemci farkını da ortadan kaldırdığı bir versiyon ile karşımıza çıkar diyelim ve S20 Ultra'nın fiyatının da 11 bin TL dolaylarında olduğunu tekrar söyleyerek incelememizi artık noktalayalım.
CHIP Online Notu: %80
+ 120 Hz AMOLED ekran
+ Yüksek performans
+ İdeal pil ömrü & hızlı şarj
+ Gorilla Glass 6 koruma
+ Geniş kamera yetenekleri
+ Ses performansı
+ Suya dayanıklı gövde
- Fiyatı yüksek
- Hantal tasarım
- Yüksek kamera çıkıntısı
- QHD / 120Hz uyumsuzluğu
- 3.5 mm kulaklık girişi yok
Kimler Samsung Galaxy S20 Ultra Satın Almalı?
Özellikle yenilikçi premium modelleri takip eden kullanıcılar ve üst seviye kamera yeteneklerine ilgi duyanlar Samsung Galaxy S20 Ultra'yı tercih edebilirler.
Samsung Galaxy S20 Ultra Alternatifleri Neler?
Galaxy S20 Ultra'ya alternatif olarak OPPO Find X2, Huawei P40 Pro veya S20 Plus da tercih edilebilir.
Samsung Galaxy S20 Ultra Teknik Özellikleri
İşletim Sistemi: Android 10
İşlemci: Exynos 990
Çekirdek: 8
İşlemci Hızı: 2.73 GHz & 2.50 GHz & 2.0 GHz
Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED
Ekran Boyutu: 6.9 inç
Ekran Çözünürlüğü: 1440×3200 px
Bellek (RAM): 12 GB
Grafik İşlemci: Mali-G77 MP11
Dahili Depolama: 128 GB
Arttırılabilir Hafıza: Var
Ön Kamera: 40 MP
Arka Kamera: 108 MP & 48 MP & 12 MP & ToF 3D
Batarya: 5000 mAh
Çift SIM Desteği: Var
Wi-Fi: 802.11ax
Bluetooth: 5.0
GPS: Var
LTE: Var
NFC: Var
FM Radyo: Yok
Parmak İzi Sensörü: Var
Yüz Tanıma: Var
Boyutlar: 76 x 166 x 8.8 mm
Ağırlık: 220 gr.
SAR Değer: 0.32 W/kg
Samsung Galaxy S20 Ultra Ön İnceleme
Samsung Galaxy S20 Ultra fiyatı ve özellikleri merak ediliyordu. Peki, Samsung Galaxy S20 Ultra nasıl bir telefon? Hangi özelliklere sahip? Kamerası, bataryası nasıl? Fiyatı ne kadar? İnceleme yazımızda akıllardaki soru işaretlerini gidereceğiz.
SAMSUNG GALAXY S20 ULTRA İNCELEME
Samsung, yeni Galaxy S20 serisi tanıtımında çok sayıda akıllı telefon modelini bizlerle tanıştırdı. Bunlar arasında Galaxy S20, Galaxy S20+ ve öte yandan elimizdeki Galaxy S20 Ultra'nın yanı sıra her modelin farklı varyantlarını da açıkladı. Tanıtılan bu modellerden Galaxy S20 ve Galaxy S20+ hakkında ilk izlenimlerimizi de sizlere aktarmıştık.
Bu makalemizde ise Galaxy S20 Ultra modeline yakından bakacak, Galaxy S20 Ultra'nın ön incelemesini sizlerle paylaşacağız. Şimdi bakalım Samsung'un yeni amiral gemisi serisinin tepe modeli Galayx S20 Ultra ne gibi özelliklere sahip ve fiyatı ne kadar?
Samsung Galaxy S20 Ultra Özellikleri Neler?
Galaxy S20 Ultra, Samsung'un Galaxy S20 ailesinin tepe modeli olarak karşımıza çıkıyor.
Galaxy S20 Ultra Depolama ve RAM Özellikleri
S20 Ultra de kendi içinde teknik özellik bakımından birtakım farklılıklar içeren farklı varyantla sahip. Öyle ki S20 Ultra, hem 12 GB RAM hem 16 GB RAM içeren farklı 2 model halinde tanıtıldı. Telefonun depolama kapasitesi de buna bağlı olarak farklılık gösteriyor. 12 GB RAM içeren modelde 128 GB depolama alanı bulunurken, 16 GB RAM'li S20 Ultra ise 512 GB hafıza ile satılacak. Telefonun ayrıca bir 256 GB'lık modeli de mevcut.
Galaxy S20 Ultra Fiyatı Ne Kadar?
Tabii ki bu noktada S20 Ultra fiyatından da bahsedebiliriz. Galaxy S20 Ultra 12 GB RAM / 128 GB modeli 1349 Euro fiyattan satışa sunulurken, Galaxy S20 Ultra 16 GB RAM / 512 GB modelinin fiyatı ise 1549 Euro olarak açıklandı. Ancak öte yandan Samsung yetkililerinden aldığımız bilgiye göre Galaxy S20 Ultra Türkiye'de 11999 TL fiyatla satışa çıkacak. Şu an ön siparişte bulunan Galaxy S20 Ultra, ön sipariş kampanyası kapsamında Samsung'un yeni kablosuz kulaklığı Galaxy Buds+ ile beraber satın alınabiliyor. Galaxy S20 Ultra'nın tüketicilere teslim tarihi olarak ise 6 Mart şeklinde Samsung'un resmi web sitesinde gösteriliyor.
11999 TL fiyatla pahalı telefonlardan biri olan Galaxy S20 Ultra, işlemci olarak ise diğer Galaxy S20 modelleriyle benzer yapıda. Telefonda Samsung'un en yeni 7nm+ mimarili Exynos 990 yongası kullanılıyor. Ancak öte yandan Telefonun ABD ve Çin pazarında satışa sunulacak 7nm+ mimarisine sahip Snapdragon 865'li farklı varyantı da mevcut.
SAMSUNG GALAXY Z FLIP İNCELEMESİ
Android 10 işletim sistemini çalıştıran Galaxy S20 Ultra, elbette Samsung'un yeni arayüzü One UI 2'yi kullanıyor. One UI arayüzünü bir hayli geliştiren Samsung ekibi, böylece sadelik ve sezgisel kullanım noktalarında kullanıcılara yeni sürüm ile iyi bir deneyim imkanı tanıyor.
SAMSUNG GALAXY S20 PLUS İNCELEMESİ
Galaxy S20 Ultra Batarya İncelemesi
Son olarak telefonun teknik detaylarına ilişkin olarak bataryaya da değinelim. Galaxy S20 Ultra, ailenin en geniş bataryasına sahip modeli oluyor. Tam 5000 mAh kapasitesinde bataryayı bulunduran telefon, böylece oldukça uzun pil ömrü sağlayacak gibi görünüyor. Ancak Galaxy S20 Ultra'nin ne kadar pil ömrü sunduğunu sizlere ancak Galaxy S20 Ultra'yı detaylı şekilde inceledikten sonra söyleyebileceğiz.
Öte yandan Galaxy S20 Ultra'da 45W'lık hızlı şarj desteğinin bulunduğunu, 15Wlık hızlı kablosuz şarj desteğinin yine olduğunu söyleyelim.
Samsung Galaxy S20 Ultra Tasarımı Nasıl?
Önce Galaxy S20 Ultra'nın özellikleriyle başladık ancak telefonun tasarımına da göz atmadan geçmeyelim. Sonrasında da telefonun diğer modellerden fark yaratan kameralarına ve diğer noktalarına değinelim.
Galaxy S20 Ultra'nın tasarım anlamıyla oldukça çekici durduğu aşikar, ancak açıkçası fazlasıyla büyük ve ağır bir telefon. 6.9 inç büyüklüğündeki ekranıyla beraber, iPad mini tadında bir kullanım sağlayan telefon, 166 mm uzunluğunda 222 gram ağırlığında. Bu anlamda tek el kullanımına pek uygun bulmadığımızı ve pek çok kullanıcının da telefonu ağır bulacağını söyleyebiliriz.
Galaxy S20 Ultra Kamera Özellikleri
Galaxy S20 Ultra, tasarımıyla özellikle arkadaki kamera alanıyla hem kardeşleri Galaxy S20 ve Galaxy S20+'a hem de rakip diğer akıllı telefonlardan ayrılıyor. Bu kamera alanı içinde 4'lü kamera kurulumu bulunduran telefon, özellikle buradaki 100x gücünde zum yapabilen Space Zoom kamerası ile dikkat çekiyor. Evet, Galaxy S20 Ultra, kamerasıyla 100x'e kadar dijital yakınlaştırma yapabiliyor. Bundan az sonra kamera adımında yine bahsedeceğiz.
Telefona ön yüzden baktığımızda ise yine çok inceltilmiş ekran kenarları ve üst tarafta delikli kamera alanını görüyoruz. İnce ekran çerçeveleri ve büyük ekranıyla oldukça geniş bir ekran görüntüleme oranına sahip olan telefonda, hem ekran hem de cam arka yüzey Gorilla Glass 6 seviyesinde korunuyor.
Bu arada Galaxy S20 Ultra'nın de IP68 sertifikasına sahip olduğunu ve böylece suya karşı dayanıklı olduğunun altını çizelim ve şimdi Galaxy S20 Ultra'nın ekranına yakından bakalım.
Samsung Galaxy S20 Ultra Ekran Özellikleri
Galaxy S20 Ultra, ailenin en büyük ekranına sahip modeli oluyor. 6.9 inç boyutunda devasa bir ekranla gelen Galaxy S20 Ultra, 1440x3200 piksel çözünürlük sunuyor ve ekran boyutu ile çözünürlük miktarına bağlı olarak 511 ppi seviyesinde piksel yoğunluğu içeriyor.
Gorilla Glass 6 ile korunan ekran, HDR10+ desteğine sahip. Böylece Netflix ile bu telefonda film izlerken keyif alacağınızı yekten söyleyebiliriz. Benzer konu tabii ki oyun noktası için de geçerli. Zira Galaxy S20 Ultra da, 120Hz tazeleme hızına sahip bir akıllı telefon. Bu sayede oyunlarda yüksek grafik ayarlarında daha akıcı görsellik sağlayabiliyorsunuz.
Dynamic AMOLED panelin tercih edildiği telefon ekran görselliği açısından gayet güzel görüntü üretirken, tabii ki bunda panel kalitesinin olduğu kadar Samsung'un Sonsuz Ekran kullanmış olmasının da etkisi büyük. 20:9 oranında en – boy oranına sahip görüntü üreten ekran, bu anlamda multimedya konusunda zengin kullanımı tercih edenlere hitap ediyor.
Bu arada multimedya demişken, işin ses ayağına da kısaca değinelim. Galaxy S20 Ultra, ailenin diğer üyeleri gibi stereo hoparlörler içeriyor ve Samsung bu telefonunda da AKG ile iş birliği içinde. Yani telefonun gayet iyi bir ses performansı sağladığını ilk intibada söyleyebiliriz. Elbette daha detaylı bilgileri sizlere Galaxy S20 Ultra incelememizde aktaracağız.
Şimdi gelelim Galaxy S20 Ultra'nın arka yüzündeki geniş kamera alanına.
Samsung Galaxy S20 Ultra Kamera Özellikleri
Galaxy S20 Ultra, kamera yetenekleriyle fazlasıyla zengin bir akıllı telefon. Arka yüzde tam 108 MP çözünürlüğünde bir ana kamera bulunduran Galaxy S20 Ultra, diğer Galaxy S20 modellerinden özellikle kamera alanıyla ayrılıyor.
108 MP Super Speed Dual Pixel ve OIS destekli geniş açılı ana kameranın yanında daha 3 adet daha kameraya yer veren Galaxy S20 Ultra, böylece 4 kameralı bir akıllı telefon oluyor. Ancak telefonun en dikkat çeken yanı 108 MP'lik sensöre sahip olması değil, tam 100x dijital zum yapabilmesi oluyor.
GALAXY S20 ULTRA KAMERASI
Evet, Galaxy S20 Ultra, tam 100x dijital zum kapasitesine sahip bir model. Son dönemde 30x dijital zum yapabilen akıllı telefonlar görmüştük, ancak Samsung 100x ile çıtayı bir hayli yükseğe çıkartıyor. Bu zum miktarı oldukça etkileyici; lansmanda da 100x dijital zum özelliğinin çok başarılı olduğu anlatıldı, ancak Samsung'un bu anlamda ne kadar iyi iş çıkarttığını ancak telefonu daha geniş zaman diliminde kullandığımızda söyleyebileceğiz. Fakat 10x, 30x ve şimdi de 100x ile gelinen noktanın mobil fotoğrafçılık anlamında zaten başlı başına bir başarı olduğunu kabul etmek lazım.
Galaxy S20 Ultra'da yer alan ikinci kamera 48 MP çözünürlüğünde periscope lens oluyor. Faz algılama ve OIS bulunduran bu kamera ile 10x optik zum ve söylediğimiz gibi 100x dijital zum yapabiliyorsunuz.
3'üncü kamera 12 MP ölçüsünde ultra geniş açılı olurken, telefondaki 4'üncü kamera da ToF kameradan oluşuyor. Bu kamerayla da derinlik ölçümleme konusunu halleden Samsung, böylece kameralarla hem yakın hem uzak hem portre hem de genel perspektifte iyi çıkartan komplike bir kamera sistemini kullanıma sunuyor.
İşin fotoğraf kısmının yanında, elbette video noktasında da önemli gelişmeler var kuşkusuz. Galaxy S20 Ultra da yine arka kamerasıyla 8K çözünürlükte 30 kare video kaydı yapabiliyor, 4K / 60 kare video çekebiliyor.
Galaxy S20 Ultra'nın ön kamerası da neredeyse arka kamera kurulumu kadar etkileyici. Zira telefonda tam 40 MP ölçüsünde bir ön kamera bulunuyor. Dual Pixel ve lazer otofokusun bulunduğu kamerada yine 4K / 60 kare video kaydı olanağı tanınıyor.
İlk Karar
Evet, Galaxy S20 Ultra hakkında edindiğimiz ilk izlenimlerimizden sizlere bahsettik. Galaxy S20 Ultra'nın sahip olduğu özellikler genel olarak anlattığımız gibi. Elbette detaylarında daha çok fazla özelliklere sahip telefon, ancak bunları da yapacağımız detaylı Galaxy S20 Ultra incelememize saklayalım. Zira Galaxy S20 Ultra'yı uzun uzadıya kullanmak gerek. O zamana kadar Galaxy S20 Ultra hakkında ilk intibamız, özellikle kamera anlamında fazlasıyla olumlu. Mobil fotoğrafçılık alanında yeni bir kilometre taşı koyan Samsung, bakalım yeni kamera sistemiyle nasıl tepki toplayacak. Bunları da yine sizlere haberlerimizle aktaracağız.
Galaxy S20 Ultra Fiyatı
Son olarak Galaxy S20 Ultra'nın fiyatını tekrar hatırlatalım. Galaxy S20 Ultra, yurt dışında 1399 Dolar başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Samsung, Galaxy S20 Ultra'nın 6 Mart'ta tüm dünyada satışa çıkacağını belirtiyor.
Samsung Galaxy S20 Ultra Türkiye fiyatı ise 11999 TL olarak açıklandı.
Şu an ön siparişte bulunan Galaxy S20 Ultra, ön sipariş kampanyası kapsamında Samsung'un yeni kablosuz kulaklığı Galaxy Buds+ ile beraber satın alınabiliyor.
Okuyucu YorumlarıToplam 1 Yorum Giriş Yapın
vasat ve pahalı....şu an için son derece gereksiz bir telefon....