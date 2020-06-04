Samsung Galaxy S20 Ultra İnceleme! Galaxy S20 Ultra Özellikleri ve Fiyatı!

Samsung'un Ultra özellikler getiren Ultra boyutlu ve Ultra fiyatlı Galaxy S20 Ultra amiral gemisi hala satın alınır mı? 100x zum performansı nasıl, özellikleri neler, fiyatı ne kadar ve pili ne kadar gidiyor? Galaxy S20 Ultra hakkında bilmeniz gereken her şeyi anlattık! İşte tüm detaylarıyla Samsung Galaxy S20 Ultra incelemesi!

04 Haziran 2020 05:45

Ercan Uğurlu