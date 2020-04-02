Galaxy Note 20'nin Tasarımından Önemli İpuçları

Samsung, bu sene Galaxy Note 10'un selefi olacak bir amiral gemisi daha tanıtacak. Başlarda bu telefonun Galaxy Note 11 adıyla gelmesi bekleniyordu, ancak Galaxy S20'nin tanıtılmasının ardından yeni telefonun adı, muhtemelen Galaxy Note 20 olacak.
Twitter kullanıcısı @rquandt Galaxy Note 20 Plus'ın LED View Cover kılıfına ait kalıpların görüntülerini paylaştı. Samsung amiral gemilerinin vazgeçilmez aksesuarlarından biri olan LED View Cover'ın Galaxy Note 20 için de üretilmesi, sürpriz olmayacak. Kaynak, görüntünün en boy oranının hatalı olabileceğini söylüyor, ancak dikkat çeken başka bir nokta var. Kamera için açılan, Galaxy S20 Ultra'dakine benzeyen büyük yuvayı görmemek mümkün değil. Elbette üst seviye Galaxy Note 20 modelinin Galaxy S20 Ultra ile aynı kamera özelliklerini sunması beklenebilir.
Kalıp, donanımsal düğmelerin, Samsung'un son telefonlarında olduğu gibi çerçevenin sağında yer aldığını gösteriyor. Yani düğmeleri solda bulunan Galaxy Note 10'a kıyasla tamamen aksi bir durum söz konusu.
Galaxy Note 20 tanıtımına yaklaştıkça birçok sızıntıyla karşılaşmayı bekleyebiliriz. Ancak dünya çapında hızla yayılmaya devam eden salgın ve peşinden gelecek olan muhtemel ekonomik durgunluk, Galaxy Note 20'nin Ağustos'taki çıkış tarihini etkileyebilir.
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