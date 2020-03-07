Samsung Galaxy Note 20 İçin Önemli İddia Geldi

Samsung Galaxy S20 serisinin duyurulması ve ülkemizde de bu hafta içinde satışa sunulmasıyla beraber Samsung'un mühendislik ekibi artık bir sonraki amiral gemisi olacak olan Galaxy Note 20 üzerindeki yoğunluğunu arttırdı. Artık şimdi Güney Koreli şirket Galaxy S20 serisinin satış başarısına bakarken, mühendislik ekibi de bir sonraki model için vites yükseltecek. Telefonla ilgili sızıntılar da kuşkusuz bu süreçte artacak ki haberler de gelmeye başladı. İlk bilgilerden biri ise Galaxy Note 20'nin depolama alanına ilişkin.
Geçtiğimiz sene piyasaya çıkan Galaxy Note 10, bilindiği gibi 256 GB depolama alanı içeriyordu. Fakat Galaxy Note 20'nin sızan SM-N981 varyantı, 128 GB depolama alanına sahip olmasıyla kafaları karıştırıyor. Samsung'un Galaxy Note serisinde yeniden 128 GB'lık depolama alanına geri döndüğünü görmek şaşırtıcı olsa da, öte yandan Samsung bu hamlesiyle, geçtiğimiz yılki hatasını telafi etmek istiyor olabilir.
Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Galaxy Note 10 modelinde 256 GB depolama alanı bulunurken, microSD kart desteği bu telefonda yer almıyordu. MicroSD kart desteğine Galaxy Note 10 Plus modelinde yer veren Samsung, anlaşılan Galaxy Note 20'de de 128 GB'lık alanın yanına bir de microsD kart yuvası yerleştirecek. Elbette umudumuz bu yönde. Zira hafıza genişletmek kullanıcılar açısından oldukça önemli. Elbette şimdilik kesin bir şey söylemek için çok erken.
Galaxy Note 20 için oldukça zaman var. Galaxy S20 modellerinin incelemeleri de gelmeye başladı. Galaxy S20 Plus modeli şu an elimizde. Cihazın kutu açılımını burada yaptık ve Galaxy S20 Plus incelemesini de çok kısa bir süre sonra sizlerle paylaşacağız.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın