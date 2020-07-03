Galaxy Note 20 Ultra Çok Net Sızdı; Üstelik Sızıntı Samsung'dan Geliyor

Galaxy Note 20 Ultra'nın bir çizimi, bizzat Samsung tarafından sızdırıldı. Resimler ilk olarak sızıntıcı Max Weinbach tarafından paylaşıldı. Weinbach, resimleri Samsung'un Rusça sayfasında bulduğunu söyledi.
Halen ulaşılabilen bağlantıda Galaxy Note 20'nin "Mystic Bronze" renk seçeneği görünüyor. Resmin herhangi bir yerinde bu modelin "Ultra" olduğuna dair bir bilgi bulunmuyor, yani Ultra iddiasının kaynağı, birkaç sızıntı hesabı.
Galaxy S20 Ultra modelinin sunulması, Galaxy Note 20'nin de bir Ultra sürümünün olacağının düşünülmesine yol açmıştı. Buna karşın bir dedikodu, sadece normal boyutlu ve büyük boyutlu bir Note 20'nin olacağını söylemişti. Bluetooth SIG onayından geçen bir cihazın "Note 20 Ultra" olarak anılması ise, Note 20 serisinde en üst düzey bir telefonun olacağı iddialarını yeniden güçlendirmişti.
Galaxy Note 20 serisinin ağustos ayında tanıtılması bekleniyor.
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