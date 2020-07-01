Beyaz yarasalar görüntülendi! İşte yeşil kulaklı beyaz Honduras yarasası!

Yağmur ormanlarında yaşayan ilginç hayvanlar oldukça fazla. Bitki örtüsünden hayvan popülasyonuna kadar pek çok canlının yaşadığı yağmur ormanları, beyaz yarasalara da ev sahipliği yapıyor.
Latin Amerika'daki Tropik kuş fotoğrafçılığı konusunda uzman olan kuş gözlemcisi ve fotoğrafçısı Supreet Sahoo, bu sevimli ve eşsiz beyaz yarasaları fotoğrafladı.
Bu küçük beyaz yarasalara 'Honduras Beyaz Yarasaları' deniyor. Sahoo, Kosta Rika'daki bir yağmur ormanında yürürken bulduğu beyaz yarasaları görüntüledi. Honduras, Nikaragua ve Panama'da da bulunan bir tür.
Beyaz Honduras Yarasası Boyutları
Beyaz Honduras Yarasası (Ectophylla alba) maksimum boyutu fotoğraflardaki kadardır. Boyutları dişi veya erkekler arasında çok fazla değişmez. Bununla birlikte, erkekler kadınlardan biraz daha büyük ve ağırdır, 4.7 cm'e kadar büyük olabilir.
Meyve İle Beslenirler
Bu yarasalar Heliconia bitkisinin yaprakları altında tüneklenir ve yaprağı beslenmek için çiğner. Vejetaryendirler ve yaşamlarını çoğunlukla bu yaprakların altında yaşarlar.
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