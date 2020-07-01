Beyaz yarasalar görüntülendi! İşte yeşil kulaklı beyaz Honduras yarasası!

Doğa fotoğrafçısı, Honduras beyaz yarasalarını fotoğrafladı. İlginç görüntüsü ile dikkat çeken bu canlılar diğer yarasa türlerinden oldukça farklı bir görüntüye sahip. Yeşil burunlu, yeşil kulaklı bu beyaz türlü canlılar, meyve ve yeşilliklerle besleniyor.

Beyaz yarasalar ilginç görüntüsüyle dikkat çekiyor!

Yağmur ormanlarında yaşayan ilginç hayvanlar oldukça fazla. Bitki örtüsünden hayvan popülasyonuna kadar pek çok canlının yaşadığı yağmur ormanları, beyaz yarasalara da ev sahipliği yapıyor.

Latin Amerika'daki Tropik kuş fotoğrafçılığı konusunda uzman olan kuş gözlemcisi ve fotoğrafçısı Supreet Sahoo, bu sevimli ve eşsiz beyaz yarasaları fotoğrafladı.

beyaz yarasa

Bu küçük beyaz yarasalara 'Honduras Beyaz Yarasaları' deniyor. Sahoo, Kosta Rika'daki bir yağmur ormanında yürürken bulduğu beyaz yarasaları görüntüledi. Honduras, Nikaragua ve Panama'da da bulunan bir tür.

Beyaz Honduras Yarasası Boyutları

Beyaz Honduras Yarasası (Ectophylla alba) maksimum boyutu fotoğraflardaki kadardır. Boyutları dişi veya erkekler arasında çok fazla değişmez. Bununla birlikte, erkekler kadınlardan biraz daha büyük ve ağırdır, 4.7 cm'e kadar büyük olabilir.

Honduran White BatsHonduran White Bats
Shot during my recent photo tour to costa rica. Watch my other video here -

beyaz yarasa 2

Meyve İle Beslenirler

Bu yarasalar Heliconia bitkisinin yaprakları altında tüneklenir ve yaprağı beslenmek için çiğner. Vejetaryendirler ve yaşamlarını çoğunlukla bu yaprakların altında yaşarlar. 

yarasa

beyaz yarasa 2

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Cem Yılmaz ile Netflix Türkiye arasındaki garip tweetleşme!
Heyecanla beklenen Dark 3. sezon Netflix'te yayınlandı! İşte Dark 3. sezon ilk yorumlar
3 Temmuz 2020 BİM aktüel kataloğunda Dijitsu TV, şarjlı fan, baskül ve daha birçok ürün...
2 Temmuz 2020 A101 aktüel kataloğunda HI-LEVEL LED TV, Samsung Galaxy Buds kulaklık imkanı
Günün En çok Okunanları
NASA, Güneş'in 10 Yılını Gösteren, Büyüleyici Bir Video Yayınladı; İzleyin!
iPhone 12, Şimdiye dek Hiç Bir iPhone'da Olmayan Bu Özelliğe Sahip Olacak
Bill Gates, Koronavirüs Mücadelesi Hakkında Konuştu: Sınıfta Kaldık
Eski otobüs artık bir ev! Eski otobüsü karavan yaptılar! Sonuç inanılmaz!
Huawei Telefonlara, Android Uygulamaları İçin Yeni Çözüm

 

 