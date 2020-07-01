Beyaz yarasalar görüntülendi! İşte yeşil kulaklı beyaz Honduras yarasası!

Doğa fotoğrafçısı, Honduras beyaz yarasalarını fotoğrafladı. İlginç görüntüsü ile dikkat çeken bu canlılar diğer yarasa türlerinden oldukça farklı bir görüntüye sahip. Yeşil burunlu, yeşil kulaklı bu beyaz türlü canlılar, meyve ve yeşilliklerle besleniyor.