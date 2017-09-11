Galaxy Note 8 de iFixit'in Elinden Kurtulamadı!

Eğer bir Galaxy Note 8'e sahip olmayı düşünüyorsanız, bu haberi okuduğunuzda ona daha da dikkatli bakmanız gerektiğini anlayacaksınız!

Galaxy Note 8 de kaderinden kaçamadı!

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