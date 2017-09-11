Galaxy Note 8 de iFixit'in Elinden Kurtulamadı!
Eğer bir Galaxy Note 8'e sahip olmayı düşünüyorsanız, bu haberi okuduğunuzda ona daha da dikkatli bakmanız gerektiğini anlayacaksınız!
Bugüne dek neredeyse tüm üst düzey cihazları parçalarına ayıran iFixit'in Cuma günü yayınladığı detaylı sökme videosunda gördüğümüz kadarıyla, Galaxy Note 8 oldukça anlaşılır on adımda sökülebiliyor. Ancak cihazın içinde bulunan küçük parçaların fazlalığı ve aşırı miktarda yapıştırıcı kullanılmış olması, telefonu tekrar toplamayı neredeyse imkansız hale getiriyor.
Geleneksel bileşen düzeninden uzaklaşan Samsung, cihazın pilini kasanın tam ortasına yerleştirmiş, titreşim motorunu ise sağ alta kaydırarak pilin genleşmesinden dolayı ortaya çıkabilecek sorunları azaltmaya çalışmış.
Ancak bunun gerçekleşme riski oldukça düşük diyebiliriz. Çünkü cihazda kullanılan 3,300mAh pil hem Samsung'un kendi sekiz-notkalı eight-point Battery Safety Check ile test edilmiş, hem de üçüncü parti bir şirket olan Underwriters Laboratories tarafından onaylanmış durumda.
iFixit'e göre cihazın içinde bulunan bir çok parça modüler ve bağımsız olarak değiştirilebilir, ama bunu gerçekleştirmek için kırılgan ve pahalı ön paneli sökmek zorunda olmak teknik servisi ziyaret etmeyi zorunlu kılacaktır.
Bu sebepten dolayı iFixit, Galaxy Note 8'in tamir edilebilirlik notuna on üzerinden dört verdi. Görünüşe bakılırsa Note 7'nin kaderine uğramaması için alınan önlemler, Note 8'i daha güvenli bir telefon yapmak ile beraber tamirini zorlaştırdı.
Ali Ruhi Öztürk
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