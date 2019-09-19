Galaxy Note 8 ve Galaxy S8'e Android 10 Gelecek mi?

Samsung'dan zaten iki büyük güncelleme alan Galaxy S8 ve Galaxy Note 8 modelleri, Android 10 güncellemesini alacak mı? Cevap belli oldu!

Galaxy Note 8 ve Galaxy S8'e Android 10 Yok

Samsung Galaxy S8 veya Galaxy Note 8 sahipleri, Android 10 güncellemesini alıp almayacaklarını özellikle birkaç aydır merak ediyorlar. Samsung birçok cihazını güncellese de, bu modeller Android 10'a güncellenmeyecekler.

Bu üzücü durumun sebebi, Samsung'un amiral gemileri, orta seviye telefonlar ve bütçe dostu cihazlar için iki büyük güncelleme sunması. Firma, üst seviye cihazlar için herhangi bir ayrım yapmadığından (bu muhtemelen iyi bir şey) Galaxy S8 ve Note 8 gibi telefonlar, üçüncü büyük güncellemeyi alamıyorlar.

Galaxy S8 ve Note 8, Android 7.0 Nougat ile çıkış yapmış ve zaman içinde Android Oreo ve Android Pie sürümlerine güncellenmişti. Yani bu modeller, almaları gereken güncellemeleri aldılar. Yani bu modellerden birine sahipseniz ve Android 10 ile Samsung One UI'nın yeni sürümünü kullanmak istiyorsanız, bunun için yeni bir Samsung'a geçmeniz gerekebilir.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Açık havada fiber internet hızını test ettik

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Günün En çok Okunanları
Galaxy M30s ve M10s Hindistan'da Duyuruldu
Huawei Mate 30 Serisine Çok Özel Bir Model!
Xiaomi Yeni 4K TV'lerini, Su Artıcısını ve Fazlasını Tanıttı
ETS2'de Türkiye'den ekran görüntüleri yayınlandı
Razer Huntsman Tournament Edition Duyuruldu

 

 