Galaxy Note 8 ve Galaxy S8'e Android 10 Gelecek mi?
Samsung'dan zaten iki büyük güncelleme alan Galaxy S8 ve Galaxy Note 8 modelleri, Android 10 güncellemesini alacak mı? Cevap belli oldu!
Samsung Galaxy S8 veya Galaxy Note 8 sahipleri, Android 10 güncellemesini alıp almayacaklarını özellikle birkaç aydır merak ediyorlar. Samsung birçok cihazını güncellese de, bu modeller Android 10'a güncellenmeyecekler.
Bu üzücü durumun sebebi, Samsung'un amiral gemileri, orta seviye telefonlar ve bütçe dostu cihazlar için iki büyük güncelleme sunması. Firma, üst seviye cihazlar için herhangi bir ayrım yapmadığından (bu muhtemelen iyi bir şey) Galaxy S8 ve Note 8 gibi telefonlar, üçüncü büyük güncellemeyi alamıyorlar.
Galaxy S8 ve Note 8, Android 7.0 Nougat ile çıkış yapmış ve zaman içinde Android Oreo ve Android Pie sürümlerine güncellenmişti. Yani bu modeller, almaları gereken güncellemeleri aldılar. Yani bu modellerden birine sahipseniz ve Android 10 ile Samsung One UI'nın yeni sürümünü kullanmak istiyorsanız, bunun için yeni bir Samsung'a geçmeniz gerekebilir.
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