Galaxy Note 8'den Müthiş Bir Konsept Videosu!
Galaxy Note 8'in ne kadar göz kamaştıran bir telefon olacağını merak ediyorsanız, bu konsepte göz atın!
Samsung'un merakla beklenen sıradaki telefonu Galaxy Note 8, tam olarak nasıl görünecek? Elimizde henüz resmi bir cevap yok ancak sızıntıları temel alarak oluşturulan bir video, aradığımız ipuçlarını veriyor olabilir.
Bir Samsung tutkunu tarafından hazırlanan konsept, ekran çerçevesi neredeyse olmayan bir tasarıma, 6,3 inç'lik Infinity Display'e sahip. Arka yüzdeki çift kameranın çıkıntılı olması dikkat çeken detaylardan. Konseptin parmak izi sensörünü arka yüze, LED flaş'ın yanına yerleştirmiş olması da gözden kaçmıyor.
Galaxy Note 8'in Exynos 8895/Snapdragon 835 işlemci, 6GB RAM, 3.300mAh pil ile gelmesi ve Android 7.1.1 Nougat ile çalışması bekleniyor. Sızıntı denildiğine akla ilk gelen isimlerden Evan Blass, Galaxy Note 8'in şimdiye kadarki en pahalı Samsung telefonu olabileceğine inanıyor. Buna göre Note 8, 1.100 dolarlık bir fiyat etiketiyle gelebilir. Karşılaştırabilmeniz açısından Galaxy S8 Plus'ın yurtdışı fiyatının 850 dolar civarında olduğunu hatırlatalım.
Peki Galaxy Note 8'in yüksek fiyatı, sizi onu satın almaktan vazgeçirebilir mi? Cevabınızı yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz.
Zeynel A. Öztürk
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