Galaxy Note 9 Güncellemesi, Telefonları Adeta "Bozdu"

Bazı Galaxy Note 9 kullanıcıları, mart güvenlik güncellemeleri sonrasında ciddi bir ekran sorunu yaşıyor.

Galaxy Note 9 Güncellemesinde Ekran Sorunu

Samsung'un Galaxy Note 9 için yayınladığı mart güvenlik güncellemesi, bazı cihazlarda sorunlara yol açtı.

Samsung'un Amerika topluluk forumlarındaki kullanıcılara göre sorun, cihazın ekranında çıkıyor. Bazı kullanıcılar, ekrandaki renklerin dengesini kaybettiğinden, renklerin yeşile ve sarıya kaçtığından bahsediyor. Bazı kullanıcılar ise çözünürlüğün düştüğünü ileri sürüyor. Bunların yanında bir grup kullanıcı, telefonun kullanım sırasında ısındığını, bunu ancak telefonu bir kenara bırakarak çözdüklerini söylüyor.

Samsung, şimdiye kadar sorunlarla yakından ilgilenmiyor gibi görünüyor. Forumlardaki uzmanlar, kullanıcılara yetkili Samsung Care servislerine ulaşıp, ekran sorununun donanımsal bir sorun olup olmadığını inceletmelerini öneriyor. Ancak Covid-19 salgını nedeniyle kullanıcıların servislere gitmesi hem zor, hem de hastalık çok bulaşıcı olduğundan risk taşıyor.

Forumlardaki kullanıcılar, sorunun mart güvenlik güncellemesinden sonra çıktığı konusunda eminler. Ancak sorunun gerçekten yazılımsal bir sorun olup olmadığı henüz bilinmiyor. Ekran sorunları, Samsung'un düşündüğü gibi çok az kullanıcıyı etkileyen bir donanımsal sorun da olabilir.

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