Galaxy Note 9 ve Galaxy S9 Sahiplerine Büyük Müjde

Galaxy Note 9 ve Galaxy S9 için bilmeceye dönen One UI 2.1 güncellemesi gelecek mi, gelmeyecek mi? Yeni haberler, oldukça güzel şeyler söylüyor.

Galaxy Note 9 ve S9 için Yeni One UI 2.1 Umudu

Galaxy Note 9 ve Galaxy S9'un One UI 2.1 güncellemesini alıp almayacağına dair soru işaretleri, neredeyse ortadan kalktı. Samsung'un resmi forum sayfalarında bir moderatörün söylediğine göre Samsung, firmware'i geliştirmek için çalışıyor.

Bu bilgi, Samsung'un One UI güncellemesini Galaxy Note 9 ve Galaxy S9'a getirmeye sonunda karar verdiğini gösteriyor olabilir. Güncellemenin bu cihazlara gelip gelmeyeceği konusunda şimdiye kadar net bir açıklama yapılmamıştı. Hatta Güney Kore'de Samsung Members üzerinden gönderilen bir bildirimde, Samsung'un One UI 2.1'i Note 9'a getirmeyi planlamadığı söylenmişti.

Daha sonra yazılım takımından bir moderatör, en iyi performans için One UI 2.1'in bu cihazlara hangi işlevleri getireceğini gözden geçirdiklerini söylemişti.

Şimdi ise Galaxy Note yazılım takımından bir moderatör, Galaxy Note 9 ve Galaxy S9 için One UI 2.1 üzerinde çalıştıklarını iddia etti ve test yapılarının yakında hazır olacağını söyledi.

Söylenenler ümit verse de, şimdiye kadarki gelişmelere bakarsak dikkatli olmamız gerektiriyor. Firmware yapılarının ortaya çıkmasıyla güncellemenin gerçekten geleceğine inanmaya başlayabileceğiz.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Annemize teknoloji öğretelim!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
La Casa De Papel 5. sezon olacak mı? La Casa De Papel 5. sezon tarihi belli mi?
1 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğunda Meizu cep telefonu ve Dijitsu TV fırsatı
1 GB internet kampanyası kimlere verilecek? Ramazan ayı 1 GB internet kampanyası detayları
1 milyon yazılımcı başvurusu nasıl yapılır? 1 milyon yazılımcı projesi başvuru ekranı
Günün En çok Okunanları
Google Yayınladı: 1 Milyardan Fazla Android Cihaz Tehlike Altında!
5299 TL'lik Yeni iPhone SE (2020) Ne Kadar Hızlı? İşte İlk Sonuçlar
Galaxy Note 9 ve Galaxy S9 Sahiplerine Büyük Müjde
Sağlık Bakanlığı, BiP'te 'Koronavirüs Bilgilendirme ve Danışma Kanalı' Açtı
Zoom Kullanımında Yaşanan Artış, Beraberinde Bir İtiraf da Getirdi

 

 