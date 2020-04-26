Galaxy Note 9 ve Galaxy S9 Sahiplerine Büyük Müjde

Galaxy Note 9 ve Galaxy S9'un One UI 2.1 güncellemesini alıp almayacağına dair soru işaretleri, neredeyse ortadan kalktı. Samsung'un resmi forum sayfalarında bir moderatörün söylediğine göre Samsung, firmware'i geliştirmek için çalışıyor.
Bu bilgi, Samsung'un One UI güncellemesini Galaxy Note 9 ve Galaxy S9'a getirmeye sonunda karar verdiğini gösteriyor olabilir. Güncellemenin bu cihazlara gelip gelmeyeceği konusunda şimdiye kadar net bir açıklama yapılmamıştı. Hatta Güney Kore'de Samsung Members üzerinden gönderilen bir bildirimde, Samsung'un One UI 2.1'i Note 9'a getirmeyi planlamadığı söylenmişti.
Daha sonra yazılım takımından bir moderatör, en iyi performans için One UI 2.1'in bu cihazlara hangi işlevleri getireceğini gözden geçirdiklerini söylemişti.
Şimdi ise Galaxy Note yazılım takımından bir moderatör, Galaxy Note 9 ve Galaxy S9 için One UI 2.1 üzerinde çalıştıklarını iddia etti ve test yapılarının yakında hazır olacağını söyledi.
Söylenenler ümit verse de, şimdiye kadarki gelişmelere bakarsak dikkatli olmamız gerektiriyor. Firmware yapılarının ortaya çıkmasıyla güncellemenin gerçekten geleceğine inanmaya başlayabileceğiz.
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