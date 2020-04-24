Valilik açıkladı: Tunceli'de koronavirüs vakası kalmadı

Tunceli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve tedavileri tamamlanan 8 hasta taburcu edildi. Son hastanın da taburcu edilmesiyle beraber kentte koronavirüs vakası kalmadı.

Valilik, koronavirüs vakasının kalmadığı o ili açıkladı!

Tunceli'de tedavi gören son koronavirüs hastasının da taburcu olmasıyla birlikte kentte koronavirüs vakası kalmadı.

Tunceli'de tespit edilen 8 Kovid-19 hastasından 7'si geçtiğimiz günlerde tedavilerinin ardından taburcu oldu. Tedavisi süren son koronavirüs hastası E.D. (27) de bugün sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi. Böylelikle kentte Kovid-19 vakası kalmadı.

Tunceli Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar Tunceli'de tespit edilen 8 pozitif vakamızdan 7 hastamız önceki hafta taburcu olmuşlardı. Az önce kalan 1 hastamız da taburcu oldu. Böylece iyileşip, taburcu olan hasta sayımız 8 şükür. Başhekimimiz nezdinde sağlık çalışanlarımızı tebrik ediyoruz" dedi.

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