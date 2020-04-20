Galaxy S9 Güncellemesi Yılan Hikayesine Döndü

Galaxy S9 serisinin One UI 2.1 güncellemesini alacağına dair yeni bir umut doğdu. Samsung Hindistan'dan bir yetkili ile bir Galaxy S9 Plus kullanıcısı arasında geçen konuşmadan One UI 2.1'in gelebileceği anlaşılıyor.
Kısa bir süre önce Samsung'un One UI 2.1'in Galaxy Note 9'a getirmek için çalıştığı da söylenmişti. Böylelikle benzer bir gelişme Galaxy S9 serisi için de yaşanmış oldu. Ancak Samsung yetkililerinin bazen çelişkili bilgiler verebidikleri biliniyor. Örneğin kısa bir süre önce Güney Kore'de kullanılan Samsung Members uygulamasında, Galaxy Note 9'un (ve dolaylı olarak Galaxy S9'un) One UI 2.1'e yükseltilmeyeceği bildirilmişti.
Samsung yetkilileri firmware güncellemeleri konusunda bazen yanlış bilgiler verseler de, One UI 2.1'in Galaxy S9 ve Galaxy Note 9 serisine geleceğine dair umutlar devam ediyor. Yine de hiçbir şey kesinleşmediğinden, beklentinizi çok yüksek tutmamanızda fayda var.
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