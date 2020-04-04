Galaxy Note Fold Konsepti Ortaya Çıktı! Galaxy Note Fold Böyle mi Olacak?

Samsung Galaxy Note Fold konsept videosu yayınlandı. Samsung hayranları bu telefonu çok sevebilir.

  • Ercan Uğurlu
Samsung Galaxy Note Fold Konsepti Ortaya Çıktı!

İlk ve yeni modeliyle beraber bir seri halini alan Galaxy Fold ailesi, Samsung'a S Pen'i destekleyen akıllı telefon portföyünü genişletmesi için harika bir fırsat sunuyor. Bilindiği gibi Galaxy Note serisi, Samsung'un dijital kalemle kullanılabilen tek telefon serisi.

Özellik bakımından S serisi ile Note serisi arasında S Pen dışında hemen hemen başka bir fark kalmadığını da göz önüne alırsak, Güney Koreli şirket önümüzdeki dönemde Galaxy Note serisini Galaxy Fold ile birleştirerek yeni bir aile yaratabilir.

Elbette şimdilik bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine dair bir bilgi yok. Samsung, bu iki seriyi şimdiye kadar birbirinden ayrı tutacakmış gibi bir izlenim bırakırken, ortaya çıkan bir konsept video ise, iki aileyi birleştirmenin aslında hiç fena fikir olmadığını ortaya koyuyor.

Samsung Galaxy Note Fold introductionSamsung Galaxy Note Fold introduction
The Samsung Galaxy fold changed how we see mobile devices with it not simply being a flat device and 1 design for all. But what would fit the Samsung Galaxy note fold the best... is if it is a note series! This inspired me to make this and well. I went a little crazy with this one! Thank you JerryRigEverything for sending over de hinge! And thank you Gio for the background: More info and renders of the Fold note via LetsGoDigital: Patreon: Contact for work/business: Gear Used: (affiliate links) Canon 200D: Ashanks 31" motorized Glider: Rode NT1A: Neewer Nw-6 Vocal Booth: P.c setup setup: Ryzen 3900x ryzen 3800x Asus Prime X570 pro NZXT H500i Samsung 970 evo 500GB Cooler Master MWE 650 Gold Full Modular, 80+ Gold Certified OLD PC BUILD ryzen 2700x! Ryzen 2700x: Cooler Master Cooler: Gigabyte AORUS AX370: Corsair LL120RGB coolers: Ballistix Sport LT 8GB DDR4 2666mhz: Seagate 6TB ironWolf Hard Drive: music used during reviews and unboxing: FOLLOW ME IN THESE PLACES FOR UPDATES AND RENDERS Twitter: Facebook: Discord: Instagram: Twitch:

Concept Creator YouTube tarafından hazırlanan Galaxy Note Fold konsept videosu, olur da ortaya böylesi bir telefon çıkarsa, nasıl görüneceğine ilişkin pek çok detay sunuyor. Galaxy Note Fold'un dış görünümünden iç yapısına kadar oldukça detaylı hazırlanan konsept videosunu hemen yukarıda görebilirsiniz.

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