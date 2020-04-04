Galaxy Note Fold Konsepti Ortaya Çıktı! Galaxy Note Fold Böyle mi Olacak?

İlk ve yeni modeliyle beraber bir seri halini alan Galaxy Fold ailesi, Samsung'a S Pen'i destekleyen akıllı telefon portföyünü genişletmesi için harika bir fırsat sunuyor. Bilindiği gibi Galaxy Note serisi, Samsung'un dijital kalemle kullanılabilen tek telefon serisi.
Özellik bakımından S serisi ile Note serisi arasında S Pen dışında hemen hemen başka bir fark kalmadığını da göz önüne alırsak, Güney Koreli şirket önümüzdeki dönemde Galaxy Note serisini Galaxy Fold ile birleştirerek yeni bir aile yaratabilir.
Elbette şimdilik bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine dair bir bilgi yok. Samsung, bu iki seriyi şimdiye kadar birbirinden ayrı tutacakmış gibi bir izlenim bırakırken, ortaya çıkan bir konsept video ise, iki aileyi birleştirmenin aslında hiç fena fikir olmadığını ortaya koyuyor.
Concept Creator YouTube tarafından hazırlanan Galaxy Note Fold konsept videosu, olur da ortaya böylesi bir telefon çıkarsa, nasıl görüneceğine ilişkin pek çok detay sunuyor. Galaxy Note Fold'un dış görünümünden iç yapısına kadar oldukça detaylı hazırlanan konsept videosunu hemen yukarıda görebilirsiniz.
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