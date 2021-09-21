Samsung Galaxy A ve Galaxy M Serisi Cihazlarda Can Sıkan Ortak Sorun...

Samsung Galaxy A ve Galaxy M serisi bazı telefonlar, ortak bir sorun yaşıyor. Neyse ki bu sorun sadece tek bir ülkede yaşanıyor ve henüz bir çözüm sunulmuş değil.

  • Levent Öztürk
Samsung Galaxy A ve Galaxy M Ceplerde Ortak Sorun!

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