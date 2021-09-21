Samsung Galaxy A ve Galaxy M Serisi Cihazlarda Can Sıkan Ortak Sorun...

Galaxy A ve Galaxy M serisinin Samsung için oldukça başarılı oldukları bir gerçek. Firma dünya genelinde, özellikle gelişmekte olan pazarlarda bu serilerden milyonlarca adet sattı. Müşteriler, cazip fiyatlarla sundukları özellikler ve işlevsellik için bu cihazları beğeniyor.
Her iki seri de çoğunlukla, çok az veya hiç sorunu olmayan istisnai cihazlardan oluşuyorlar. Ancak, bazı Galaxy A ve Galaxy M modellerinin, cihazın donmasına ve otomatik olarak yeniden başlamasına neden olan gizemli bir sorundan muzdarip olduğu görülüyor.
Gelen haberlere göre, Hindistan'daki bazı kullanıcılar Galaxy M30s, Galaxy M31, Galaxy M31s, Galaxy A50, Galaxy A50s ve Galaxy A51 telefonlarında bu sorunu yaşıyor. Bu, temel neden ne olursa olsun, muhtemelen o ülkede satılan bir grup cihazla sınırlı olduğunu gösteriyor.
Bildirilene göre cihazlar sıklıkla donup takılıyor. Kendiliğinden yeniden başlatmalar da karşılaşılan durumlar arasında. Bu da cihazı kullanmayı çok zorlaştırıyor. Bazı kullanıcılar, cihazlarının bir önyükleme döngüsüne takıldığını bile iddia ediyor. Bu cihazların başlatma sırasında Samsung logosunu geçmedikleri söyleniyor.
Samsung Hindistan'ın resmi forumlarında, bu sorunlar hakkında en az birkaç ay öncesine ait raporlar bulunuyor. Ana neden hakkında firma henüz bir açıklama yapmış değil. Bu nedenle, bunun bir yazılımdan mı yoksa bir donanım sorunundan mı kaynaklandığı belli değil.
Cihazlarını bir Samsung servis merkezine götüren cihaz sahiplerine, 100 doların üzerinde bir maliyete sahip olan anakart değişimi gerektiği söyleniyor. Doğal olarak, pek çoğu, kendilerinden kaynaklanmayan temel bir sorunu çözmek için bu kadar para harcamaya istekli değil.
Çip setlerinin bu cihazlar arasında ortak nokta olduğunu söyleyebiliriz. Yukarıda bahsedilen cihazlarda Exynos 9610 ve Exynos 9611 kullanılıyor. Bunun konuyla herhangi bir şekilde ilgili olup olmadığı belirsizliğini koruyor. Hindistan dışındaki kullanıcılar tarafından bu cihazlarda karşılaşılan benzer sorunlar hakkında da herhangi bir rapor bulunmuyor.
Fabrika ayarlarına sıfırlamanın çalışmaması ve müşterilerin kaçınmak istediği maliyetli bir anakart değişimi ile, Samsung'un bu konuda biraz netlik sağlayabileceğini umabiliriz. Bu sorunlarla karşı karşıya kalanlar, gereken düzeltme ne olursa olsun, firmanın bunu onlar için ücretsiz olarak yapmasını umuyor.
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