Galaxy Note Telefonlar İçin Şimdi de İyi Haber Galdi; Kafalar İyice Karıştı

Galaxy Note serisi devam etmeyecek; hayır edecek... Galaxy Note telefonlarının geleceği ile ilgili ardı ardına gelen iddialardan sonra, bir iddia daha geldi. Ama bu seferki iddia, Note serisi hayranlarını heyecanlandıracak cinsten...

  • Levent Öztürk
Samsung Galaxy Note İçin Şimdi de İyi Haber!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

Okul başlıyor, daha güçlü başlasın!

.

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 16 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 9 Eylül aktüel ürünler kataloğu: Notebook, tablet ve pek çok teknolojik ürün var
A101 2 Eylül aktüel ürünler kataloğu: Teknolojik ürünler uygun fiyata satışta
BİM 27 Ağustos aktüel ürünler kataloğunda tablet, klavye ve mause sürprizi!

Günün En çok Okunanları
Özel röportaj: Mobil Pazarlama Analitik Platformu ADJUST
Samsung, Galaxy A52s Telefonuna "Sanal RAM Arttırma" İmkanı Getirdi!
WhatsApp, Sesli Mesajlar İçin Deşifre Özelliğini Test Ediyor!
Uzaydan Dönüş Hakkında İlginç Benzetme: "Bir Sürü Araba Kazası Gibiydi"
Geleceği Şekillendirecek BT Teknolojileri Neler Olacak?

 

 