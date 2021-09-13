Galaxy Note Telefonlar İçin Şimdi de İyi Haber Galdi; Kafalar İyice Karıştı

Samsung, resmi olarak Galaxy Note serisinin durdurulduğunu söylemiş değil. Ancak geçtiğimiz gün, Samsung'un Galaxy Note markasını tescil ettirmediği ortaya çıkınca yeni Galaxy Note telefonunun geleceği de karanlığa gömülmüştü. Ayrıca S Pen'in artık Galaxy S ve Galaxy Z Fold serisi telefonlarda da desteklenmesiyle birlikte Galaxy Note'a gerek kalmadığını düşünenler de hiç az değil.
Ancak gelen son haber, Galaxy Note hayranlarını memnun edecek cinsten: Ünlü sızıntı kaynağı Ice universe, "tedarik zincirindeki biri, yeni nesil Galaxy Note'un varlığının kanıtını gördü" şeklinde bir tweet yayınladı.
Daha fazla bilgi olmadan şu anda gerçekten heyecanlanmak doğru olmaz. Neresinden bakarsanız bakın, bir sonraki - muhtemel - Galaxy Note üst seviye telefonunun sunulmasına daha bir yıl var. Bu, şu anda herhangi bir söylentiye çok fazla güvenmeyi zorlaştırıyor.
Açıkçası, Samsung'un katlanabilir telefonlarını daha yaygın hale getirmek ve giderek daha fazla cihaza S Pen desteği getirmek için çabaları, Samsung'un Note serisini devam ettirme olasılığına şüpheyle yaklaşmayı gerektiriyor. Yeni bir Galaxy Note üst seviye telefonu ne kadar beklense de, şimdilik bu söylentilere pek güvenmemekte fayda lazım...
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