Galaxy Note Telefonlar İçin Şimdi de İyi Haber Galdi; Kafalar İyice Karıştı

Galaxy Note serisi devam etmeyecek; hayır edecek... Galaxy Note telefonlarının geleceği ile ilgili ardı ardına gelen iddialardan sonra, bir iddia daha geldi. Ama bu seferki iddia, Note serisi hayranlarını heyecanlandıracak cinsten...