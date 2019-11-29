Galaxy S10, Android 10'a Güncellenmeye Başlandı

Samsung'un en son amiral gemisi Galaxy S10 için Android 10 bekleyişi, Almanya'da sona erdi.
Galaxy S10, Galaxy S10 Plus ve Galaxy S10e, Sammobile'ın haberine göre Almanya'da Android 10 güncellemesini almaya başladı. Aralık güvelik yamasını da içeren güncelleme, 1,9GB boyutunda. Almanya'da yaşamıyorsanız, biraz daha beklemeniz gerekiyor ancak muhtemelen günlerce beklemeniz gerekmeyecek.
Android 10, sistem çapında koyu mod, telefon kullanımını takip edip azaltmanızı sağlayan "Dijital Refah" araçları ve gelişmiş gizlilik denetimleriyle geliyor. Bunların yanında Samsung'un kendi arayüzü One UI'da yaptığı küçük geliştirmeler de var.
Galaxy S10 serisi Android 10 ile sevinse de, Samsung telefonların çoğu halen Android 10'u bekliyor. Bu telefonların başında Galaxy Note serisi geliyor.
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