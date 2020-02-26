Galaxy S10 Lite, Note10 Lite ve Galaxy A71 Satışa Çıktı! İşte Fiyatları!

Samsung'un merakla beklenen yeni akıllı telefon modelleri Galaxy S10 Lite, Galaxy Note10 Lite ve Galaxy A71 Samsung'un online mağazası (https://shop.samsung.com/tr) ve yetkili mağazalarda resmen satışa çıktı.
Samsung Galaxy S10 Lite Özellikleri Neler?
Galaxy S10 Lite, Samsung'un sektör lideri kamera teknolojilerini çok daha fazla kişinin erişebileceği cihazlara taşıyarak pek çok kamera özelliğini ve yeteneğini bir arada sunuyor.
Geniş Açılı Ana Kamera, Ultra Geniş Açılı Kamera ve Makro Kamera ile birlikte yeni Süper Dengeli OIS özeliğine sahip Galaxy S10 Lite ile kamera ile olan deneyiminiz bir üst seviyeye taşınacak.
Süper Dengeli OIS özelliği, Süper Dengeli mod ile birlikte kullanıldığında hareket halindeyken dahi fotoğraf ve videoları bir aksiyon kamerası gibi yüksek denge sağlayarak yaşamınızın güzel anlarını, deneyimlerinizi hiçbir kayıp olmadan paylaşabilmenizi sağlıyor.
Ultra Geniş Açılı Kamerada, 123 derece açılı lens bulunuyor; 32MP Ön Kamera bulunan telefonun arkasında ise 48MP Süper Dengeli, 12MP Ultra Geniş Açılı ve 5MP Macro Kamera yer alıyor. Arkadaki üç adet yüksek çözünürlüklü kamera tüm detayları çok net bir odakla yakalayabilmeyi mümkün kılıyor.
|İşlemci
|Sekiz Çekirdek (2,8GHz, 2,4GHz, 1,7GHz)
|RAM
|8GB
|Dahili Hafıza
|128GB
|İşletim Sistemi
|Android 10
|Ekran
|6,7'' FHD+ Süper AMOLED Plus
|Batarya
|4.500 mAh
|Boyutlar
|162,5 x 75,6 x 8,1mm
|Ağırlık
|186g
Galaxy Note10 Lite Özellikleri Neler?
Güçlü S Pen ile birlikte sunulan Galaxy Note10 Lite ile çığır açan Galaxy Note deneyiminin keyfini çıkarabilir ve verimliliğinizi artırabilirsiniz. Bluetooth desteği sayesinde S Pen ile tek tıkla sunumları kolayca yapabilir, video içeriklerinizi yönetebilir ya da fotoğraf çekebilirsiniz.
3Ayrıca Uzaktan Kontrol Özelliği ile S Pen özelliklerine hızla ve kolayca erişmenizi sağlıyor. Bunun yanı sıra Samsung Notes uygulamasıyla hızlı ve kolay not almak mümkün oluyor. Üstelik artık el yazısıyla aldığınız notları metinlere dönüştürerek kolayca düzenleyip paylaşabilirsiniz.
Ön tarafında 32MP Selfie Kamerası bulunan telefonun arkasında ise 12MP Ultra Geniş Açılı, 12MP Geniş Açılı ve 12MP Telefoto Kamera yer alıyor.
|İşlemci
|Sekiz Çekirdek (2,7GHz, 1,7GHz)
|RAM
|8GB
|Dahili Hafıza
|128GB
|İşletim Sistemi
|Android 10
|Ekran
|6,7'' FHD+ Süper AMOLED
|Batarya
|4.500 mAh
|Boyutlar
|163,7 x 76,1 x 8,7mm
|Ağırlık
|199g
Galaxy A71 Özellikleri Neler?
Akıllı özelliklerle güçlendirilmiş bir Ana Kamera, Ultra Geniş Açılı Kamera, Makro ve Derinlik Kameraları ile Galaxy A71, her anı yakalamanıza olanak tanıyor.
Galaxy A71'in 64MP Ana Kamerası, gece de kaliteli fotoğraf çekmenizi sağlıyor. Akıllı seçim işlevi, eğer yakalamaya çalıştığınız karede geniş açılı çekim gerekiyorsa bu özelliği size öneriyor.
Makro Kamera nesneleri keskin bir netliğe getirirken Derinlik Kamerası, Canlı Odak efektleriyle nesnelerin ön plana çıkmasını sağlıyor. Galaxy A71'de Süper Dengeli Video, hareketli bir nesnenin videosunu çekerken veya elinizle cihazla hareket ediyorken bile kamera titremesini büyük ölçüde ortadan kaldırıyor. Koşarken, yürüyüş yaparken veya evcil hayvanlarınızla oynarken dahi Süper Dengeli Video, o anları yakalamanıza yardımcı oluyor.
Galaxy A71 uçtan uca Süper AMOLED Sonsuz-O Ekrana sahip. Geniş ve etkileyici bir deneyim sunan 6,7 inç boyutundaki ekranıyla etrafınızdaki dünyayı unutup en sevdiğiniz dizi ve oyunlarınızı Samsung'un en büyük mobil ekranlarından birinde deneyimleyebilirsiniz.
4.500 mAh gücünde uzun saatler yeten pil gücüne sahip olan Galaxy A71, bu sayede telefonunuzu uzun saatler kullanabilmenizi de mümkün hale getiriyor. 25W Süper Hızlı Şarj özelliği sayesinde de şarj etme işlemi nedeniyle telefonunuzdan uzun süre ayrı kalmak zorunda kalmayacaksınız.
Yeni Samsung Galaxy'lerin Fiyatları Ne Kadar?
Türkiye'de Prizma Mavi, Prizma Siyah ve Prizma Beyaz renk seçenekleri ile satışa sunulan Galaxy S10 Lite fiyatı 5.499 TL olarak belirlenmişken, Duman Siyahı, Ateş Kırmızısı ve Ay Tozu Grisi renk seçeneklerine sahip Galaxy Note10 Lite fiyatı 4.999 TL, Prizma Siyah, Prizma Gümüş ve Prizma Mavi renk seçenekleri ile Türkiye'de satışa sunulan ise Galaxy A71 fiyatı ise 3.699 TL. Fiyatlara KDV dahildir.
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