Galaxy S10 Lite, Note10 Lite ve Galaxy A71 Satışa Çıktı! İşte Fiyatları!

Samsung'un Galaxy S ve Galaxy Note serisinin yeni üyeleri Galaxy S10 Lite ve Galaxy Note10 Lite ile Galaxy A serisinin yeni üyesi Galaxy A71, Türkiye'de resmen raflardaki yerini aldı. İşte özellikleri ve fiyatları!