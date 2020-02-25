iPhone XR Özellikleri Nelerdir? İşte iPhone XR incelemesi

Apple tarafından 2018 Eylül ayında piyasaya sürülen ve uygun fiyatlı olarak nitelendirebileceğimiz iPhone XR, yenilikçi tasarımı ve renkleri ile dikkat çekiyor. iPhone XR özelliklerinde diğer modellerle benzer ve farklı yönler mevcuttur. iPhone XR özelliklerine ve incelemesine yazının devamından ulaşabilirsiniz.