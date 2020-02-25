iPhone XR Özellikleri Nelerdir? İşte iPhone XR incelemesi

Apple tarafından 2018 Eylül ayında piyasaya sürülen ve uygun fiyatlı olarak nitelendirebileceğimiz iPhone XR, yenilikçi tasarımı ve renkleri ile dikkat çekiyor. iPhone XR özelliklerinde diğer modellerle benzer ve farklı yönler mevcuttur. iPhone XR incelemesine yazının devamından ulaşabilirsiniz.
Dış tasarımı iPhone 8 ve iPhone X'in modellerinin birleşimi olarak tanımlanabilir. Bakır, gümüş, kırmızı, siyah, sarı ve mavi renk seçenekleri mevcuttur. Sağlamlığı ile dikkat çeken telefon, alüminyum malzemeden üretilmiştir. Arka kapak ve yan kısımları alüminyum materyali ile kaplıdır. Ön ve arkadaki cam kısımlarında ekstra dayanıklı cam kullanılmıştır. Suya ve toza dayanıklıdır. 1 metre derinlikteki suda 30 dakika boyunca kalabilir. iPhone XR yorumlarına bakacak olursak, en üst segment olan iPhone Xs ve Xs Max telefonlardan çok büyük bir farkının olmadığı söylenebilir. Bu modellere göre uygun fiyatı ile dikkat çeken telefon, pek çok kullanıcı tarafından tercih edilmiştir.
Ekran Özellikleri
Telefon, 6.1 inçlik ön ekrana ve True Depth kamera sistemine sahiptir. 336 ppi piksel yoğunluğu bulunur. Kendinden üst modellerdeki telefonlardan düşük seviyede olsa da iPhone 6 ve 8 arasında bir yerde olduğu söylenebilir. Ekran çözünürlüğü 1792 x 828 pikseldir. Bu değer, yeterli seviyede olsa da iPhone X ve iPhone 8 Plus modellerine göre azdır. Apple tarafından en iyi LDC ekran olarak tanımlanan Liquid Retina LCD ekran paneli telefonda bulunur. Ekrandaki True Tone teknolojisi, ortamdaki ışın renklerine göre telefondaki beyaz renk seviyesini ayarlıyor ve göz yormayan kullanım imkanı sağlıyor. Kavisli tasarımı nedeniyle en geniş ekran deneyimlerinden birini kullanıcıya sunar. Arka kısmının cam olması nedeniyle kablosuz şarj özelliği kullanılabilir.
Donanım ve Performans
Cihazın Face ID özelliği, diğer modellere göre gelişmiş teknolojisiyle dikkat çeker. Daha hızlı ve daha güvenilir bir kullanım olanağı sağlar. Son yıllarda üretilmiş iPhone modellerinde karşımıza çıkan 3D Touch özelliği, bu modelde bulunmamaktadır. 3D Touch, ekrana dokundurduğunuz parmağın basınç seviyesine göre farklı işlemler gerçekleştirmenize imkan veren teknolojidir. Ancak bu özellik mevcut olmasa da daha denetim merkezindeki menüler sayesinde benzer işlemleri kolayca yapmak mümkündür.
3 GB RAM'a sahip olan XR modeli, Xs serisinden 1 GB daha az RAM'a sahip olmasına rağmen, performans açısından hiç geride kalmıyor. 64, 128 ve 256 hafıza seçeneği bulunur.
Kamera Özellikleri
12 megapiksel kameraya ve f/1.8 diyafram değerine sahip olan ve günlük çekimlerde oldukça iyi bir iş çıkaran iPhone XR, Xs serisinden farklı olarak çift değil tek kameraya sahiptir. Geniş piksel boyutuna sahip olan özel sensör, düşük ışık olan ortamlarda bile iyi fotoğraf ve video çekimleri yapmaya olanak sağlar.Ön kamerada ise 7 megapiksel çözünürlük ve f/2.2 diyafram bulunur. Ön ve arka kamerada portre modu mevcuttur. Ancak portre modunun diğer modellerden en önemli farkı, arkada tek kamera olduğundan dolayı cansız objelerde portre çekimi yapılamamasıdır.
Yazılım
İçinde iOS 12 yüklü olarak gelen telefon, son derece hızlı ve akıcı bir kullanım sağlar. iOS 13'e yükseltilebilme özelliği mevcuttur. A12 biyonik işlemcisi sayesinde artırılmış gerçeklik tabanlı oyun ve uygulamaları kullanabilmeyi sağlar.
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