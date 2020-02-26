Samsung'un Yüzü, QLED TV'leri Sayesinde Gülüyor!

Samsung, bir kez daha Dünyanın en çok TV satan üreticisi olmayı başardı. Bu başarıdaki en önemli pay ise, tabii ki QLED TV'lere ait...

  • Levent Öztürk
Samsung'un QLED TV'leri gaza bastı

Samsung Electronics, 2019 yılında da en büyük TV satıcısı olarak bu segmentte arka arkaya 14 kez lider olmayı başardı. Bu kadar uzun süren pazar liderliğine en büyük katkının da QLED TV serisi tarafından yapıldığı söylenebilir.

Samsung tüm satıcılar arasında en fazla küresel TV dağıtımını yapan marka oldu ve Yonhap News'in IHS Markit'ten alıntılayarak bildirdiğine göre 2019 boyunca pazarın %19,8'inin sahibi oldu. Tabii ki dağıtımlar ve satışlar aynı şey değil ama Samsung satış alanında da lider markaydı. Firma, geçtiğimiz yıl küresel TV satışı gelirinin %30,9'unu elinde tutarak lider olurken, bir önceki yıla göre de %1,9'luk artış yaşadı.

Küresel OLED TV pazarı 2019 yılında 6 milyon satış kaydetti ve belki de en etkileyici olan durum olarak, bu QLED TV'lerin 5,32 milyonu Samsung tarafından üretilmişti. Firma yıl bazında satışını iki katına çıkardı ve verilere göre Samsung, 2019 yılında LG'nin sattığı OLED sayısının neredeyse iki katı kadar QLED TV sattı.

Samsung ve LG, uzunca bir süredir TV pazarında rekabet içerisindeler ve bu rekabet o kadar büyüdü ki, geçtiğimiz yıl Samsung pazarlama kampanyalarında direkt olarak LG'nin OLED ekranlarına saldırmaya başladı. Rekabetin bu yıl da devam edeceği tahmin edilebilir.

Samsung ürünlerini daha çekici yapmayı amaçlıyor ve firma, CES 2020'de etkileyici bir %99 ekran-kasa oranına sahip olan ilk gerçekten çıkıntısız QLED TV'sini tanıtmıştı.

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