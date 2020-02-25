Samsung Galaxy Z Flip Türkiye'de 10 Mağazada Hazır!

Samsung'un dünyada büyük ses getiren yeni katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Flip, resmen satışa çıkmadan ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa, İngiltere, İspanya, Kore, Rusya ve Singapur'da online siparişlerle şimdiden tükendi. Sınırlı sayıda satışa sunulan akıllı telefon için online siparişlerin alınmaya başlanması ile gelen yoğun talep sonucunda Kore'de 30 dakika içerisinde; ABD, Singapur ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde ise aynı gün içerisinde telefonların tamamı satıldı.
Dünyada büyük talep gören Galaxy Z Flip şimdi de Türkiye'de seçili 10 mağazada tüketicilerin deneyimine sunuldu. Tüketiciler, 6 Mart Cuma günü saat 10.00 itibarıyla Türkiye'de satışına başlanacak akıllı telefonu görüp deneyimleme fırsatını yakalayacak ve dilerlerse mağazalarda doğrudan sipariş de verebilecekler. Kullanıcılar, Samsung'un sınırlı sayıda satışa sunacağı Galaxy Z Flip'in yepyeni özelliklerini aşağıdaki mağazalarda deneyimleyebilecek:
Samsung Emaar Deneyim Mağazası, Samsung İstanbul Bayrampaşa Forum Mağazası, Samsung İstanbul İstinye Park Mağazası, Media Markt Meydan İstanbul AVM Mağazası, Teknosa İstanbul Cevahir AVM Mağazası, Teknosa İstanbul Akasya Mağazası, Vatan Bilgisayar İstanbul Topkapı Mağazası, Vatan Bilgisayar Mall of İstanbul Mağazası, Media Markt Ankara Kentpark AVM Mağazası ve Samsung İzmir Hilltown Mağazası.
Online sipariş alımları devam ediyor
Galaxy Z Flip için online siparişler de alınmaya devam ediyor. Tüketiciler dilerlerse bu seçili mağazalardan Galaxy Z Flip için sipariş verebilecekleri gibi https://shop.samsung.com/tr adresinden de online sipariş verebiliyor.
Samsung'un kullanıcılara yepyeni bir mobil deneyim sunmak üzere geliştirdiği Galaxy Z Flip, iddialı ve şık Parlak Mor ve hafif mavimsi ton içeren Parlak Siyah renk seçenekleri ile geliyor. Genişliği sadece 73,6mm olan Galaxy Z Flip avuç içine sığabiliyor, cepte ya da çantada kolayca taşınabiliyor. Galaxy Z Flip kapatıldığında ön ekranda tarih, saat, pil seviyesi gibi pek çok bilgi görülebiliyor ve selfie çekilirken de kullanıcılar nasıl göründüklerini bu ekrandan kontrol edebiliyor. Cihaz açıldığında ise Samsung'un kullanıcı dostu One UI arayüzü, Galaxy Z Flip'in geniş 6,7-inç ekranını tek elle kullanmayı sağlıyor. Galaxy Z Flip'in teknoloji harikası "Gizli Menteşesi" cihazın farklı açılarda kullanılabilmesini ve birçok açıda durabilmesini sağlıyor.
Galaxy Z Flip'te 64-bit Sekiz Çekirdekli İşlemci, 8GB RAM ve 256GB dâhili bellek bulunuyor. 2636 x 1080 çözünürlükte 6,7" FHD+ Dinamik AMOLED Sonsuz Esnek Ekran bulunan ve katlandığında avuca sığan son derece şık ve kompakt tasarımlı telefonun ön tarafında 10MP Ön Kamera, arka tarafında ise 12MP Geniş Açılı ve 12MP Ultra Geniş Açılı olmak üzere Çift Kamera yer alıyor.
Samsung Galaxy Z Flip Fiyatı Ne Kadar?
Samsung Galaxy Z Flip, şu an ön siparişle satın alınabiliyor. Galaxy Z Flip Türkiye fiyatı ise 14449 TL olarak belirlenmiş durumda.
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