Samsung Galaxy Z Flip Türkiye'de 10 Mağazada Hazır!

Samsung'un tüm dünyada büyük yankı uyandıran ve bazı ülkelerde satışa henüz çıkmadan online siparişlerle şimdiden tükenen yeni katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Flip, resmi satışı öncesinde Türkiye'deki mağazalarda kullanıcıların beğenisine sunuldu.