Galaxy S10 Lite, Samsung Tarafından "Doğrulandı"

Galaxy S10 Lite dedikoduları, son günlerde hız kazanmıştı. Sızıntılarda Galaxy S10 kadar güçlü görünen telefonun aslında Galaxy S11 Lite olabileceğini söylemiştik. Ancak bunun doğru olmadığı, Samsung'un "Galaxy S10 Lite" ismini kullanmasıyla anlaşıldı.
Firma, SM-G770F model isimli telefonun belgelerini FCC'ye yolladı. Bu model numarası daha önceden de Galaxy S10 Lite ile ilişkilendiriliyordu, ancak gerçek bilgi, paylaşılan bir ekran görüntüsünde ortaya çıktı. Samsung, telefonu henüz resmi olarak doğrulamasa da, ekran görüntüsünde görünen Galaxy S10 Lite adı, telefonun varlığını ve ismini kanıtlıyor.
Galaxy S serisi kalabalık bir hale geleceğinden Galaxy S10 Lite'a şüpheyle bakıyorduk, ancak Samsung bizi yanılttı. Üstelik Galaxy S10 Lite'ın üst düzey Snapdragon 855 yonga seti, üç lensli arka kamera, 6,7 inç ekran gibi pek "Lite" olmayan üst seviye özelliklerle gelmesi bekleniyordu. Telefonun isimlendirmesinde bir sorun olduğu söylenebilir, ancak bu elbette tarihte bir ilk değil.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın