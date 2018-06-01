Galaxy S10, Onayı Aldı!

Samsung Galaxy S10'da nihayet gerçek olacağı konuşulan ekrana entegre parmak izi sensörü, görünüşe göre sonunda onayı aldı!

Galaxy S10'da entegre parmak izi olacak

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