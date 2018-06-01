Galaxy S10, Onayı Aldı!
Samsung Galaxy S10'da nihayet gerçek olacağı konuşulan ekrana entegre parmak izi sensörü, görünüşe göre sonunda onayı aldı!
Uzunca bir süredir konuşulan ancak şu ana kadar prototip aşamasının dışında herhangi bir akıllı telefonda görmediğimiz ekrana entegre parmak izi sensörü, Samsung'un Galaxy S10 modelinde yer alacak. Görünüşe göre bunun için bir süre daha bekleyeceğiz; yani bu yeni özelliği Note 9 modelinde de göremeyeceğiz.
Gelen en son rapor, Samsung'un endüstri ortaklarına Galaxy S10 için entegre parmak izi sensörünü kullanmaya karar verdiğinin onayını ilettiğini söylüyor. Ekran paneli kuşkusuz Samsung Display tarafından sağlanacak, ancak Qualcomm'un ultrasonic parmak izi sensörü kullanılacak. Yani sensörün tedariğini Qualcomm yapacak.
Qualcomm'un Ultrasonic sensörü, yalnızca Samsung tarafından kullanılmayacak; diğer Çinli üreticilerin akıllı telefonlarında da yer alacak elbette. Ancak bu modelleri görmek için bir süre daha bekleyeceğiz. En basitinden Galaxy S10 için 2019 yılına kadar sabretmemiz gerekecek. Muhtemelen Samsung Galaxy S10, Mobil Dünya Kongresi 2019'da tanıtılacak.
Ercan Uğurlu
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