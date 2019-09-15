Galaxy S11, Kendi Deep Fusion'ını Yapabilir
Yeni bir dedikoduya göre Galaxy S11'in kamerası, iPhone 11'deki bu yeteneğin bir benzeriyle gelecek!
Gelecek sene tanışacağımız Galaxy S11'in kamera özellikleri hakkında bilgi sahibi değiliz. Ancak yeni bir iddia, telefonun "fotoğraf beyninin" iPhone 11'in yazılımından esinleneceğini söylüyor.
Telefonlarla ilgili güvenilir sızıntılarıyla tanınan @UniverseIce tarafından paylaşılan bilgiye göre Samsung, Apple'ın yeni telefonlarındaki Deep Fusion'a benzer bir fotoğraf işleme teknolojisi geliştiriyor. iPhone 11 serisinde bulunan Deep Fusion, fotoğraflardaki renkleri, dokuları ve fazlasını analiz ederek resmi iyileştiriyor ve biraz daha iyi görüntü ortaya çıkarıyor. Bu işlem, farklı pozlama değerleriyle çekilmiş fotoğraflar ve makine öğrenimi yardımıyla gerçekleşiyor.
Fotoğraf işleme işlevlerinin birçok Android'li telefonda bulunduğunu söyleyelim. Birden fazla fotoğrafı birleştirme işlevi, Google Pixel 3 ve Nokia 9 PureView gibi telefonların en önemli özellikleri arasındaydı.
Apple'ın Deep Fusion işlevinin rakip telefonlardan farkı, bu işi daha hızlı yapması. Bu işlev Galaxy S11'de de gerçeğe dönüşürse, iPhone 11'in kamerasını ezip geçme fırsatı Samsung'un eline geçebilir.
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