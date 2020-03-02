Galaxy S20'yi de Corona Virüsü "Çarptı"

Samsung, geçtiğimiz hafta ana vatanı Güney Kore'de Galaxy S20 serisinin satışına başladı ve yerel medya kaynakları tarafından bildirilen ilk rakamların pek iç açıcı olmadığı söylenebilir. Ancak bunun sebebi telefonların beğenilmemesi değil. Galaxy S10'a göre satışların daha az olması, tamamen Samsung'un kontrolünde olmayan sebeplerden kaynaklanıyor.
Kore'den gelen yerel medya haberleri ilk gün içerisindeki Galaxy S20 satışlarının bir yıl önceki Galaxy S10 satışlarına göre %50 düşük olduğunu gösteriyor. Dünya'nın bazı kısımlarında olduğu gibi Güney Kore de büyük ölçekli Corona Virüsü salgını ile mücadele veriyor ve bu durum, tüketici duyarlılığını ciddi oranda azaltmış durumda. Ülke, Çin dışındaki en yüksek onaylanmış vakaya sahip ve doğrulanmış hasta sayısı toplamda 2.000'i aştı. Samsung Group, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada hükümetin salgını kontrol altında tutma çabalarına yardım için 24,6 milyon dolar bağışlayacağını duyurmuştu.
Haberlerde belirtilene göre Corona enfeksiyonu korkusu sebebiyle çok daha az kişi mağazaları ziyaret ediyor ve bu da Galaxy S20 serisinin ilk gün satışlarında ciddi bir azalmayı tetiklemiş durumda. Samsung'un kendisi de Galaxy S20 serisi için planlanan pek çok ikincil etkinliği önlem amaçlı iptal etti ve bu yüzden pazarlama ve tanıtım süreçleri de normalde olduğu kadar etkili olamadı.
Galaxy S10 serisi geçtiğimiz yıl piyasaya sürülmesi sonrasında ilk gün içerisinde 140.000 ünite satmışken, Galaxy S20 serisinin toplam 70.800 ünite sattığı tahmin ediliyor. Galaxy Note 10 serisi ise başarı çıtasını daha da yukarı çekerek ilk gün içerisinde 220.000 ünite satmıştı. Eğer ülke salgın ile uğraşıyor olmasaydı, muhtemelen Güney Kore'de Galaxy S20 de benzer bir başarı yakalayabilirdi.
Tabii ki salgının kontrol altına alınmasının ardından Galaxy S20 satışlarının artması söz konusu olabilir. Ayrıca daha fazla müşterinin de kalabalık fiziksel mağazalarda hastalık riskini almaktansa online kanalları tercih edeceği tahmin edilebilir. Kısacası diğer pek çok firma için söz konusu olduğu gibi, Samsung da salgının yarattığı ekonomik etkilerden nasibini alıyor.
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