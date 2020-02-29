Samsung'dan Buzdolabı ve Çamaşır Makinesi İçin Önemli Kampanya

Samsung'dan buzdolabı ve çamaşır makinesini birlikte satın alanlara önemli indirim fırsatı!

Samsung'dan Buzdolabı ve Çamaşır Makinesi İndirimi

Mart ayı boyunca geçerli olacak kampanya kapsamında Samsung yetkili bayileri ve https://shop.samsung.com/tr/ web sitesinde üzerinden Samsung marka seçili buzdolapları ve çamaşır makinelerini birlikte satın alanlara kampanya koşullarını yerine getirmeleri durumunda aldıkları ürüne bağlı olarak fatura tutarı üzerinden KDV dahil 500 TL indirim yapılacak.

Tüketicilerin kampanyadan faydalanabilmeleri için buzdolabı ve çamaşır makinesi olacak şekilde farklı iki ürün grubundan ikisini birden satın alması gerekiyor.

KAMPANYA KOŞULLARI

Kampanya, Samsung tarafından ithal edilen ve kampanyaya katılan tüm Samsung yetkili bayileri ve shop.samsung.com/tr/ web sitesi üzerinden 01.03.2020 – 31.03.2020 tarihleri arasında satın alınmış kampanyaya dahil olan Samsung marka seçili buzdolapları ve çamaşır makineleri ('Ürün/ler') için geçerli olup; bu ürünlerin herhangi ikisini (buzdolabı ve çamaşır makinesi olacak şekilde farklı iki ürün grubundan) birlikte satın alan tüketicilere ("Katılımcı"), kampanya koşullarını yerine getirmeleri durumunda aldıkları ürüne bağlı olarak fatura tutarı üzerinden KDV Dahil 500 TL indirim sağlanacaktır.

Kampanyaya dâhil aynı ürün grubundan iki adet satın alım yapılması halinde kampanyadan faydalanamayacaktır. Tavsiye edilen satış fiyatları değişiklik gösterebilir. Ürünler'in iade edilmesi halinde, indirim hakkının da iade edilmesi gerekmektedir. Kampanya diğer kampanyalar ile birleştirilemez.

Kampanyadan tacirler ve ticari unvan sahipleri yararlanamaz. Kurumsal satın alınan Ürünler kampanya kapsamı dışındadır.Katılımcı bilgileri kampanya amacına uygun olarak 3.kişilerle paylaşılacaktır. Her katılımcı kampanyadan yalnızca 1 kez faydalanabilir.

Samsung, kampanya şartlarında istediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Kampanya kapsamındaki ürün, model ve renkleri stoklarla sınırlıdır. Stok adedi:4000 Kampanyayla ilgili tüm detaylara 444 77 11 Samsung Çağrı Merkezi ve www.samsung.com/tr/camasir-makinesi-buzdolabi-kampanyasi adresinden ulaşabilirsiniz. Samsung güncel mağaza listesi için bkz.https://www.samsung.com/tr/beyazesya-bayilistesi/

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