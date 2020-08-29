Galaxy S20 Fan Edition Yanlışlıkla Samsung Tarafından Doğrulandı

Galaxy S20 Fan Edition'ın tam olarak bir sır gibi saklandığı söylenemez, ancak Samsung Bulgaristan'ın elinden kaçırdığı bir tanıtım materyali adeta sürprizi bozdu.
Samsung'un Bulgaristan ayağı, YouTube Premium için hazırladığı son tanıtımda reklam malzemelerini karıştırmış gibi görünüyor. Bu karışıklık sonucunda Galaxy S20 FE ve Galaxy S20 FE 5G'nin isimleri, iki kez göründü. Böylece Fan Edition modellerinin tanıtılmaya çok yakın olduğu doğrulandı.
Tanıtımın tam olarak ne zaman yapılacağı bilinmese de, sektörden gelen dedikodular ekim ayında anlaşıyor. Galaxy S20 FE modeli muhtemelen Galaxy S20 FE 5G ile birlikte gelmeyecek ve sadece bazı bölgelerde satılacak. Buna karşın geçen hafta ortaya çıkan altı Galaxy S20 Fan Edition renk seçeneği, telefonun renk yelpazesinin geniş olacağını gösteriyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın