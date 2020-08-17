Galaxy S20 Fan Edition'dan Yeni Çizimler Sızdı

İki ay sonra tanıtılacağına inanılan Galaxy S20 Fan Edition'a ait yeni çizimler ve telefonun teknik özellikleri internette kendini gösterdi!

Galaxy S20 Fan Edition'dan Çizimler Sızdı

Bir süredir Galaxy S20 Lite olarak bilinen Samsung Galaxy S20 Fan Edition için bekleyiş sürerken, telefona ait yeni çizimler ve teknik özellikler internete sızdı.

@OnLeaks ve Pricebaba tarafından paylaşılan çizimlerde telefonun neye benzeyeceğini net olarak görebiliyoruz. Doğrulanmayan Sızıntılara göre telefonun 6,4 inç ekran boyutuna sahip telefonun arkasında üç lensli bir kamera dizilimi bulunuyor. Gücünü Snapdragon 865'ten alan cihaz, 6GB veya 8GB RAM ile gelirken 512GB depolama alanı sunuyor.

Önceki dedikodular, telefonun 120Hz ekran ve 4.500mAh kapasiteli bir pille geleceğini söylüyordu. Cihazın ekim ayında ortaya çıkması bekleniyor ve bu gerçek olursa, Galaxy S20'den Note 20 serisine Samsung, yoğun ve etkileyici bir yılı geride bırakacak demektir.

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