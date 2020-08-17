Ubisoft, Taciz ile Suçlanan Önemli Çalışanını İşten Çıkarttığını Duyurdu

Ubisoft, kötüye kullanım iddialarının ardından, Assassin's Creed Valhalla'nın eski kreatif direktörü Ashraf Ismail'i işten çıkarttığını duyurdu. Ismail, Haziran ayında oyunda üstlendiği rolden ayrılmıştı ancak firmada kalmaya devam etmişti. Ismail, bir hayranı ile, konumunu kullanarak ve evlilik durumu hakkında yalan söyleyerek ilişki kurmak istediği yönünde suçlamalarla karşı karşıyaydı.
Kotaku'nun söylediğine göre firma, serinin en son oyununun geliştirilmekte olduğu Montreal ofisindeki çalışanlarına "harici bir firma tarafından yapılan incelemenin ardından Ashraf'ın Ubisoft'ta çalışmasının sonlandırılmasının gerektiğine karar verildi" açıklamasını yaptı. Ubisoft, Ismail'in işine son verildiğini Bloomberg'e doğrularken "bu gizli araştırma hakkında herhangi bir detay veremeyiz" dedi.
Ismail 2009'dan beri Ubisoft Montreal'de çalışıyordu. Assassin's Creed Valhalla'daki çalışmasının yanı sıra Assassin's Creed Origins'te oyun direktörü ve Assassin's Creed IV: Black Flag'de kreatif direktör olarak görev almıştı.
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