Ubisoft, Taciz ile Suçlanan Önemli Çalışanını İşten Çıkarttığını Duyurdu

Ubisoft, Assassin's Creed Valhalla'nın kreatif direktörünü, hakkındaki taciz iddiaları ve başlatılan inceleme sonrasında işten çıkarttı.

  • Levent Öztürk
Assassin's Creed kreatif direktörü "kovuldu"

Ubisoft, kötüye kullanım iddialarının ardından, Assassin's Creed Valhalla'nın eski kreatif direktörü Ashraf Ismail'i işten çıkarttığını duyurdu. Ismail, Haziran ayında oyunda üstlendiği rolden ayrılmıştı ancak firmada kalmaya devam etmişti. Ismail, bir hayranı ile, konumunu kullanarak ve evlilik durumu hakkında yalan söyleyerek ilişki kurmak istediği yönünde suçlamalarla karşı karşıyaydı.

Kotaku'nun söylediğine göre firma, serinin en son oyununun geliştirilmekte olduğu Montreal ofisindeki çalışanlarına "harici bir firma tarafından yapılan incelemenin ardından Ashraf'ın Ubisoft'ta çalışmasının sonlandırılmasının gerektiğine karar verildi" açıklamasını yaptı. Ubisoft, Ismail'in işine son verildiğini Bloomberg'e doğrularken "bu gizli araştırma hakkında herhangi bir detay veremeyiz" dedi.

Ismail 2009'dan beri Ubisoft Montreal'de çalışıyordu. Assassin's Creed Valhalla'daki çalışmasının yanı sıra Assassin's Creed Origins'te oyun direktörü ve Assassin's Creed IV: Black Flag'de kreatif direktör olarak görev almıştı.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

FHD Fiyatına QHD Oyuncu Monitörü

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 20 Ağustos 2020 aktüel kataloğunda Toshiba TV, Honor cep telefonu sürprizi
BİM 21 Ağustos 2020 aktüel kataloğunda Bilicra akıllı çocuk saati fırsatı
Atiye dizisi iptal mi edilecek? Atiye dizisi hak ihlali iddiası ile davalık oldu
Hilary Swank'in yeni dizisi Away ne zaman başlıyor? İşte fragmanı, konusu, oyuncuları
Günün En çok Okunanları
Nokia, Yeni Telefonları ile Hedef Büyütüyor
6.700 Metre Yükseklikte Yakalanan Fare, Bilim İnsanlarını Şaşırttı
Ubisoft, Taciz ile Suçlanan Önemli Çalışanını İşten Çıkarttığını Duyurdu
Yerli ve Milli Uygulama Donut Language Game İngilizce Öğretiyor
Yüz Binlerce Yıl Önce İnsanların Kullandığı Yataklar, Görenleri Şaşırtıyor

 

 