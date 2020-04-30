Galaxy S20'lere Gelen Tepkiler, Samsung'u İşlemci Değiştirmeye İtiyor

Galaxy S20 serisine gelen şikayetler karşısında Samsung, işlemci değiştirmek zorunda kalacak gibi görünüyor. Samsung, Galaxy Note 20'de beklenen Exynos 990 olamayabilir.

  • Ercan Uğurlu
Samsung, Note 20'de Exynos 990'dan Vazgeçiyor!

Samsung'un bu sene piyasaya sürdüğü Galaxy S20 serisinde Exynos 990 işlemcisini kullanması sebebiyle de büyük eleştiriler aldığı biliniyor. Snapdragon 865 işlemcili Galaxy S20'ye kıyasla ısınma sorunları ve performans kayıpları ile tüketicilerin tepkisini toplayan Samsung, bunlardan ders çıkartarak bir sonraki Galaxy Note modelinde farklı bir işlemciye yönelecek gibi görünüyor.

Gelen raporlara göre Samsung, Galaxy Note 20'de Exynos 990 işlemcisini kullanmayacak. Bunun yerine yeni Exynos 992 yongası ile yeni telefonu sahneleyecek. Peki, Exynos 992 nedir?

Exynos 992, Samsung'un 6nm fabrikasyon süreci ile Exynos 990 işlemcisinin yükseltilmiş versiyonu olacak. 7nm mimarisine sahip Exynos 990 üzerine hafif bir performans iyileştirmesinin yanı sıra gelişmiş termal performans sunması amaçlanan Exynos 992 ile sıkıntıların giderileceği düşünülüyor.

Güney Koreli şirketin böylesi hamlesi aslında ilk değil. Bir benzerini daha geçen sene Galaxy S10 ve Note 10 serisinde de yapmıştı. Galaxy S10'u 8nm'li Exynos 9820 ile piyasaya süren Samsung, Galaxy Note 10'u ise 7nm EUV üretim sürecine sahip Exynos 9825 ile piyasaya sürmüş ve yapılan güncelleme, işlemci performansını arttırmaya yetmişti. Bakalım Samsung, bu kez de aynı başarıyı sağlayabilecek mi...

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