Galaxy S20'deki Hızlı Şarj İşlevine USB-IF Onayı

Samsung'un Galaxy S20 serisi, hızlı şarj onaylı ilk telefon serisi oldu!

Galaxy S20'deki Hızlı Şarj İşlevine USB-IF Onayı

Samsung'un yeni Galaxy S20 serisi, USB Implementers Forum (USB-IF) tarafından USB hızlı şarj onayını alan ilk telefon oldu. Bu, Galaxy S20 serisinin Programlanabilir Güç Kaynağı (PPS) ve USB Güç Dağıtımı (USB PD) 3.0 tanımlamalarını desteklediği anlamına geliyor. Yani bu telefonlar, onaylı üçüncü parti hızlı şarj cihazlarıyla çalışıyor.

Hızlı şarj cihazlarının gerektiği gibi çalışabilmesi için belirli bir voltajda güç sağlamaları ve telefonla iletişim kurmaları gerekiyor. Bu gerçekleşmediğinde şarj cihazı, varsayılan bir şarj gücüyle çalışıyor. USB-IF'ten alınan hızlı şarj onayı, Galaxy S20'nin kendi adına olan gereksinimleri karşıladığı anlamına geliyor.

Galaxy S20 ve S20 Plus, 25W hızlı şarjı desteklerken S20 Ultra, 45 watt'a kadar hızlı şarjı destekliyor. Bunun için hızlı şarjı destekleyen bir şarj adaptörüne ihtiyacınız var, ancak hızlı şarj teknolojisinin gelişmesiyle bu cihazların yaygınlaşması bekleniyor.

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