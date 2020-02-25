Huawei P40 ve P40 Pro Ne Zaman Geliyor?

Huawei CEO'su Richard Yu tarafından doğrulandığı üzere Huawei P40 serisi 26 Mart tarihinde Paris, Fransa'da resmi olarak tanıtılacak. GSMArena tarafından belirtilene göre Yu, bu duyuruyu ilk katlanabilir akıllı telefonları Huawei Mate X'in yenilenmiş sürümü olan Huawei Mate XS tanıtımı sırasında gerçekleştirdi. Bu duyuru ile beraber de şimdilik sadece Çin'de satışa sunulan katlanabilir telefonların normal piyasaya sürülüş planlarının değiştirilmediği gösterilmiş oldu.
P serisi genellikle yılın başlarında (Bahar mevsimi ya da ikinci çeyrekte) tanıtılıyor ve Huawei P30 ile P30 Pro da 26 Mart 2019 tarihinde tanıtılmıştı. Bu yıl da Huawei P40 ve daha üst seviye Huawei P40 Pro'nun yanı sıra P40 Lite ve Huawei P40 Pro Premium sürümlerinin tanıtılması bekleniyor. Ancak bütün bu telefonların aynı gün tanıtılıp tanıtılmayacağı belli değil.
P30'da olduğu gibi Huawei P40 ve P40 Pro'nun geliştirilmiş kameralara sahip olmaları bekleniyor. Şu ana kadar pek çok söylenti yayılmış durumda ve bunların pek çoğu ya birbirleri ile zıtlık gösteriyor ya da hangi modellerin hangi özelliklere sahip olacakları belli değil.
Örneğin bir söylentiye göre P40 Pro, 64 MP ana lens, 10x optik yakınlaştırma yeteneğine sahip 12MP telefoto, bir ultra-geniş lens, bir derinlik algılayıcısı ve son olarak da yakın çekimler için bir makro kameradan oluşan beş kameralı bir düzene sahip olacak.
Bu lenslerin ve yeteneklerinin standart P40'a veya henüz doğrulanmamış diğer telefonlara aktarılıp aktarılmayacağı ise belli değil.
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