"Galaxy S20'de Laptop'tan Fazla RAM Olması Saçmalık"

Samsung kısa bir süre önce yeni Galaxy S20 modellerini ve katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Flip'i tanıttı ve bizler de yeni telefonlar hakkındaki ilk izlenimlerimizi size ilettik hatırlarsanız. Özellikle yüksek performans gösterecek türden bir teknik kadro ile gelen Galaxy S20 ailesi, öte yandan içerdiği RAM miktarı ile ise tartışma konusu olmuş durumda.
Bilindiği gibi Galaxy S20 modelleri 8 GB ve 12 GB RAM seçenekleriyle piyasaya çıkıyor. 5G'li modelinde 12 GB RAM bulunduran Galaxy S20, ülkemizde de satışa sunulan "düz" modelinde 8 GB RAM'e yer veriyor. Peki, bir telefon için 8 GB ve 12 GB RAM kapasiteleri fazla değil mi? Bu konuyu resmi içerik ortağımız Techradar ele almış ve ortaya, Samsung'un Galaxy S20'lerin de bu kadar RAM'e yer vermesiyle "gülünç" bir işe imza attığını ortaya atmış.
Telefonda Daha Fazla RAM'e İhtiyaç Var mı?
Techradar'ın haberine göre, 8 GB RAM'in yer aldığı Galaxy S20 ile Samsung, RAM konusunu oldukça abartmış. Windows 10 dizüstü bilgisayarlarda standart olarak 8 GB RAM yer alması, bir akıllı telefonda bu kadar fazla RAM'e ihtiyaç var mı sorusunu akıllara getiriyor. Zira bir akıllı telefonla karşılaştırıldığında bir dizüstü bilgisayarda genellikle daha yoğun görevler gerçekleştiriliyor.
Evet, Android işletim sistemi RAM canavarı olmasıyla tanınıyor, fakat buna karşın 8 GB veya 12 GB gibi RAM kapasiteleri telefonu "şişirmekten" başka bir anlam taşımıyor. Evet, yüksek RAM kapasitesi ve yeni işlemciler ile telefonların kağıt üstü performans tabloları zirve yapabiliyor, fakat günün sonunda orta segment bir akıllı telefon gibi PUBG oynatıyor veya aynı anda birden fazla uygulamayı çalıştırıyorlar.
Daha Fazla RAM, Daha Yüksek Fiyat
Öte yandan yüksek RAM kullanımı telefon maliyetlerine de yansıyor ve tüketicilerin satın almasını zorlaştırıyor. Galaxy S20 999 Dolar fiyat etiketiyle tanıtıldı ve bu Galaxy S10'dan 100 Dolar daha fazla bir fiyat. Galaxy S20 Türkiye fiyatıyla ise 7799 TL şeklinde ön siparişte bulunabiliyor.
Optimizasyon Katili
Fazla RAM kullanımının şöyle bir sakıncası daha bulunuyor. Akıllı telefonlarda RAM kullanımının artması, akıllı telefon işletim sistemi ve uygulamalarının da optimize edilmesinin önünü tıkıyor aslında. Zira bir telefonda bu kadar çok RAM varsa, uygulama geliştiriciler optimize etmekle pek uğraşmayı tercih etmiyorlar.
Telefonların çoğunluğu 12 GB RAM ile gelmeye başlarsa, uygulama, işletim sistemi ve elbette günün sonunda oyunlar da daha yüksek RAM kullanmaya başlayacak ve optimizasyon yerine, daha zengin içerik anlayışı benimsenecek. Daha zengin içerik ve kullanım çeşitliliği elbette akıllı telefonlara pozitif bir katkı sağlıyor, fakat bu aynı zamanda optimizasyon katili olarak verimliliğin önüne geçiyor.
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