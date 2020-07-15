Galaxy S20 Lite, Özellikleri ve Performansıyla İnternete Sızdı

Galaxy S20 Lite olduğuna inanılan bir telefonun bazı özellikleri, performans sonuçları ile birlikte internette ortaya çıktı!

Galaxy S20 Lite, Muhtemelen Geekbench'te Göründü

Samsung'un üst seviye telefonları, beklenen Galaxy Note 20'lerden ibaret olmayabilir. Geekbench'te ortaya çıkan Snapdragon 865 işlemcili telefonun Galaxy S20 Lite olabileceğine inanılıyor.

Lite amiral gemisi serisi, geçen senenin sonlarına doğru yeniden ortaya çıkmıştı. S10 Lite ve Note 10 Lite, üst seviye özelliklerden bir miktar kırparak telefonun maliyetini düşürüyordu. Buna rağmen Lite modelleri ile amiral gemisine yakın bir deneyim elde edebiliyordunuz. Yapılan keşif, yeni Lite'ın uzak olmadığını gösteriyor.

Geekbench veritabanına göre söz konusu cihaz, "Kona" kod adlı bir anakart kullanıyor ve 1,8GHz hızında çalışan Snapdragon 865 yonga setine yer veriyor. 6GB RAM ile gelen telefonun işletim sistemi, Android 10. Daha önce Galaxy S20 Fan Edition olarak da ortaya çıkan bu telefonun Galaxy S20 Lite olması muhtemel Telefonun tek çekirdekte 737 puan, çoklu çekirdekte 2.619 puan aldığı gözleniyor.

Galaxy 10 Lite'ın dünya çapında Snapdragon yonga setini kullandığını hatırlatalım. Yani amiral gemisi Samsung'ların aksine, bu modelin bir Exynos sürümü bulunmuyor.

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