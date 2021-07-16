Galaxy S20 Sahiplerine Şok: Telefonun Ekranı Aniden Bozulabiliyor!

Akıllı telefonlarda ekran sorunlarının ortaya çıkması nadir sayılmaz. Ancak, genellikle yüksek güvenilirliğe sahip bir üreticiye ait bir cihaz kullanırsanız, bu tür bir sorun doğal olarak daha fazla dikkat çekiyor. Bunun örneklerinden biri de Samsung...
Son zamanlarda Galaxy S20 ekranlarının "öldüğü" birkaç vaka bildirilmiş durumda. Şu anda kimse buna neyin sebep olduğunu ve pahalı bir ekran değişimine gitmeden nasıl düzeltileceğini bilmiyor gibi görünüyor.
Geçmişte de Samsung cihazlarında görüntü sorunları yaşanmıştı. Galaxy S20 FE'nin dokunmatik ekran sorunları en güncel örnek olarak gösterilebilir. Yine de bu bir donanım sorunu değildi ve Samsung, yazılım güncellemeleriyle sorunu çözebildi.
Şimdi Galaxy S20 ekranlarıyla ilgili bir sorunu gösteren birkaç haber ortaya çıktı. Görünür bir sebep olmadan ekranlar bozuluyor. En erken haberler Mayıs ayına kadar uzanıyor ve sonraki aylarda da önemli sayıda vaka bildirilmiş. En çok etkilenen ise Galaxy S20+ ve Galaxy S20 Ultra sahipleri gibi görünüyor.
Sorun, ekranda tarama çizgilerinin görünmesiyle başlıyor. Ancak zaman geçtikçe çizgiler daha da kötüleşiyor ve en sonunda kullanıcı tamamen beyaz veya yeşil bir ekran ile baş başa kalıyor. Ekranda başka hiçbir şey gözükmediği için de telefon kullanılamaz hale geliyor.
Tahmin edebileceğiniz gibi, bu sorun Samsung'un resmi forumlarında gündeme getirildi. Ve yine tahmin edebileceğiniz gibi bir moderatör, cihazı güvenli modda başlatmayı ve sıfırlamayı denemeyi önerdi. Ancak görünene göre bu yöntem bir işe yaramıyor. Birçok kullanıcı, bu sorunu çözmenin tek yolunun ekranı değiştirmek olduğunu forumlarda paylaştı. Garanti kapsamında değilseniz, bu çok maliyetli bir düzeltme olabilir.
Samsung konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Sorun, Galaxy S20 sahiplerinin yalnızca küçük bir alt kümesini etkilemiş gibi görünüyor. Yine de kısa süre içerisinde müşterilere bu konuda bir netlik verilmesi gerektiği kesin.
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