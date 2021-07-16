Galaxy S20 Sahiplerine Şok: Telefonun Ekranı Aniden Bozulabiliyor!

Galaxy S20 serisi telefonlara sahip olan kullanıcılar, can sıkıcı ve maliyetli bir sorunla karşı karşıya: Telefonların ekranları aniden "ölmeye" başladı ve kimse sebebini bilmiyor!