Galaxy S20 Serisi için Android 11 ve One UI 3.0 beta Programı Duyuruldu

Samsung, Galaxy S20 serisi için kolları sıvadı: Android 11 ve One UI 3.0 beta programı resmi olarak başlıyor.

Galaxy S20 Serisi için One UI 3.0 beta Duyuruldu

Samsung, yeni telefonlarının tanıtmasının hemen ardından Galaxy S20 serisine yönelik Android 11 ve One UI 3.0 için geliştirici beta kayıtlarını başlattı.

Şu an ön-beta aşamasında olan One UI'ya erişmek için başvurunuzun Samsung tarafından kabul edilmesi gerekiyor. Yani çoğu kullanıcı, One UI'yı indirip Galaxy S20 serisi telefonuna yükleyemiyor. Geliştirici beta programı, şimdilik sadece Güney Kore ve ABD için sunuluyor. Firma, herkese açık betayı Çin, Almanya, Polonya, Hindistan ve İngiltere'ye önümüzdeki haftalarda açmayı planlıyor.

Beta testinin amaçlarından bir tanesi, uygulamaların ve hizmetlerin One UI 3.0'ın final sürümünde çalışacağından emin olmak. One UI 3.0'ın işlevleri ve tasarımı henüz gösterilmedi, ancak yakında yeni bilgilerin gelmesini bekliyoruz.

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