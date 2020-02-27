Galaxy S20 Ultra'nın 120Hz Modu Pile Acımıyor

Samsung'un en üst seviye telefonu Galaxy S20 Ultra'nın 120Hz ekran modu, ne kadar pil tüketiyor? Cevabı bulundu.

Galaxy S20 Ultra'nın 120Hz Modu Pile Acımıyor

Galaxy S20 Ultra'nın dikkate değer özelliklerinden bir tanesi, 120Hz tazeleme oranı sayesinde çok akışkan bir görüntü sunması. Ancak yapılan incelemeler, bu işlevin pek de pil dostu olmadığını ortaya çıkardı.

Tom's Guide tarafından yapılan incelemede 6,9 inçlik ekrana sahip telefon, 150 nit ekran parlaklığında, 60Hz ve 120Hz tazeleme oranı modlarında internette sörf ile test edildi. Siteye göre telefonun 5.000mAh'lik pili, 60Hz modunda 12 saat dayandı. 120Hz modunda ise 9 saati biraz geçebildi. Böylece 120Hz modunun 60Hz moduna kıyasla neredeyse 3 saat (veya yüzde 25) daha az pil ömrü sunduğu anlaşıldı. 60Hz modu varsayılan olarak etkinleştirildiğinden, sadece pil ömrü önemli olmadığı zamanlarda veya oyun oynarken 120Hz'e geçmenizde fayda var. 60Hz'teyken daha yüksek çözünürlük elde ettiğinizi de hatırlatalım.

Samsung'un 60Hz'ten 120Hz'e çıktığınızda ortaya çıkan çözünürlük kısıtlamasını bir güncellemeyle kaldıracağına dair bazı işaretler, geçtiğimiz günlerde keşfedilmişti. Ancak bu doğru olsa bile 120Hz'in pil ömrüne olumsuz etkisi, iyice güçlenecektir.

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