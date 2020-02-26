Xerox'un Satın Alma Hamlesine HP Engeli!

HP, rakibi Xerox'un 35 milyar dolarlık "düşmanca" satın alma girişimini savurmaya yönelik agresif hisse geri alım planını açıkladı. Firma bu kapsamda üç yıl içerisinde 16 milyar dolarlık hissesini geri alacak ve nakit akışının neredeyse tamamını hisse geri almaya yönlendirecek.
Bu hamle, HP'nin pazar payının yaklaşık yarısını yatırımcılara yeniden teslim edecek. Bu esnada firmanın borç oranı önemli ölçüde artacak ve Xerox'un teklifi, şu anki haliyle savunulamaz duruma düşecek.
HP, satın almanın karşısında dursa da, şartları yenilenmiş bir anlaşmayı değerlendirebileceğini söylüyor. Buna Xerox'un HP'yi satın alması yerine HP'nin Xerox'u satın alması da dahil. HP'nin Başkanı ve CEO'su "onlarla evliliğe sıcak bakıyoruz" diyor. "Önemli olan kimin kimi satın aldığı değil, değer oluşturmak."
Kasımda ilk teklifi reddedilen Xerox, o sırada 33,5 milyar dolar olan teklifi doğrudan rakibinin yatırımcılarına götürdüğünü kabul etti. HP CEO'suna bir mektup gönderen Xerox CEO'su John Visentin, rakibinin teklifi reddetmesinin mantığa aykırı olduğunu ve "agresif" olarak değerlendirilse de tekliften dolayı özür dilemeyeceklerini söyledi.
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