Galaxy S21 FE'nin Kutusundan Çıkmayan Sadece Şarj Cihazı ve Kulaklık Değil!

Samsung'un Galaxy S21 FE'nin kutusuna bir şarj cihazı ve bir kulaklık koymaması sürpriz değil. Ama Koreli dev bununla kalmadı ve bir başka aksesuarı daha telefonla vermeyi bıraktı!

  • Ercan Uğurlu
Galaxy S21 FE ile Bir Aksesuar Daha Tarih Oldu

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