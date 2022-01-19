Galaxy S21 FE'nin Kutusundan Çıkmayan Sadece Şarj Cihazı ve Kulaklık Değil!

Samsung, kısa bir süre önce yeni Fan Edition akıllı telefonu olan Galaxy S21 FE'yi tanıttı ve satışa sundu. Geçtiğimiz günlerde biz de CHIP olarak katıldığımız ön tanıtım sonrası Galaxy S21 FE ön incelemesini sizlerle paylaşmıştık. Yakında detaylı incelemesini de paylaşacağımız telefonun kutusunda ise can sıkıcı olabilecek bir detay daha var.
Samsung, artık yeni akıllı telefonlarının kutusunda şarj aleti ya da kulaklığa yer vermiyor. Apple'ın iPhone ile başlattığı bu hareketi takip eden Samsung, Galaxy S21 FE'nin kutusunda yalnızca şarj kablosuna yer verirken, daha önceki telefonlarında yer alan bir aksesuarı daha sessiz sedasız şekilde kaldırdı.
Samsung, daha önce akıllı telefonlarının kutularından şarj cihazlarını ve kulak içi kulaklıklarını kaldıracağını açıklamıştı. Kutu içeriğinde koruma kılıfına ise önceden beri yer vermeyen Samsung, Galaxy S21'de gördüğümüz bir aksesuara daha Galaxy S21 FE ile veda etmiş oldu.
Önceki telefonlarını ekran koruyucu film ile satışa sunan Samsung, Galaxy S21 FE'de ekran koruyucu filmi de tarihe gömdü. Bu hamle, Galaxy S21 FE satın almak isteyen hemen her kullanıcı için muhtemelen hayal kırıklığı yaratacaktır. Zira şirketin telefonlarına uyguladığı ekran koruma filmi oldukça kaliteli bir malzemeden üretiliyor ve telefonun ekranını koruyordu. Ne yazık ki artık bu aksesuar da yok.
Samsung'un bu kararı diğer gelecek akıllı telefonlarına da uygulayıp uygulamayacağını ise zaman gösterecek.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın