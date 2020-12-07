Galaxy S21'den Gelen Performans Sızıntısı Kafaları Karıştırdı

Samsung'un gelecek amirali Galaxy S21'in Geekbench Benchmark test sonuçları internete sızdı. Gelen sonuçların düşüklüğü, telefonu bekleyenlerin kafasını karıştıracak cinsten...

  • Ercan Uğurlu
Samsung Galaxy S21 Performans Sonuçları Sızdı

Samsung Galaxy S21 ocak ayında tanıtılacak ve bugüne kadar telefonla ilgili çok sayıda sızıntı geldi. Bunlar arasında telefonun pek çok özelliği yer alıyordu. Şimdi ise bunlar arasına performans testleri de katıldı.

Bilindiği gibi Galaxy S21 yine hem Exynos hem Qualcomm işlemci seçenekleriyle gelecek. Ülkemizde de yine Exynos işlemci ile göreceğimiz Galaxy S21, sızan Geekbench listelerinde ise işlemci performansıyla görülmüş. Geekbench 5 sonuçlarına göre 1075 tek çekirdek, 2916 puan çoklu çekirdek sonucuna imza atan Galaxy S21'in Android 11 çalıştırdığı da listede görünüyor.

Sızan performans puanları ise pek beklentiyi karşılamış değil. Bu sonuçlara gelen ilk tepkiler, Galaxy S21 gibi yeni bir amiralin daha yüksek sonuçlara imza atması gerektiği yönünde olurken, özellikle çoklu çekirdek sonucunda 3000 puanın altında kalınmış olması üzücü şekilde nitelendirilmiş.

Tabii ki bunun sadece bir sızıntı olduğunu ve Galaxy S21 için henüz zaman bulunduğunu unutmamak lazım. 

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