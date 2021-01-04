Galaxy S21 İçin Beklenen Açıklama Geldi; Tanıtım Tarihi Kesinleşti

Samsung'un Galaxy S 21 serisi yeni amiral gemisi telefonlarını 14 Ocak tarihinde tanıtacağı uzunca bir süredir konuşuluyordu. Buradaki tek eksik, tarihin Samsung tarafından resmi olarak onaylanmamış oluşuydu. Ama artık bu eksik de ortadan kalktı; Samsung, 2021 yılının ilk Galaxy Unpacked etkinliğini 14 Ocak günü gerçekleştireceğini, yollamaya başladığı basın davetiyesi ile duyurdu.
Hemen yukarıda görebileceğiniz davetiyede dikkat çeken, şimdiye dek sızan görüntülerde sıklıkla gördüğümüz yeni tasarlanmış kamera modülü. Modül, bir buz küpü içerisinde olsa da seçilebiliyor. Yani karşımıza çıkacak olan yeni telefonların, gördüğümüz sızıntılardan farklı olmamasını bekleyebiliriz.
Etkinlik, doğal olarak yine online olarak gerçekleştirilecek. Aynı etkinlik sırasında, Galaxy S21 serisi ile birlikte yeni Galaxy Buds Pro'nun da tanıtılması bekleniyor.
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