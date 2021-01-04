Galaxy S21 İçin Beklenen Açıklama Geldi; Tanıtım Tarihi Kesinleşti

Samsung'un yeni amiral gemisi telefonlarını, yani Galaxy S21 serisini ne zaman tanıtacağı resmi olarak açıklandı. Gönderilen Unpacked etkinlik davetiyesi ve etkinliğin tarihi haberimizde...