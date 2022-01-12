Galaxy S21'in Kalbinde Yer Alacak Exynos 2200'de İşler Karıştı!

Hepimiz, Exynos 2200'ü, özellikle AMD Radeon tabanlı GPU'su nedeniyle heyecanla bekliyruz. Ancak bunun için biraz daha beklememiz gerekebilir. Ünlü sızıntı kaynağı Ice Universe, Samsung'un Exynos 2200 tanıtımını ertelemiş olabileceğini söylüyor.
Samsung, 21 Aralık 2021'de yonga setinin maharetlerini gösteren bir "fragmanı" bizlerle paylaşmıştı. Ancak bir lansman tarihinden bahsedilmemişti. Ve halen somut bir Exynos 2200 lansman tarihimiz yok.
Daha önceki haberlerde Galaxy S22 serisinin 8 Şubat'ta tanıtılacağı iddia edilmişti. Bu haberler göz önünde bulundurulduğunda, Exynos 2200'ün o tarihten önece tanıtılmasını bekleyebiliriz. Samsung'un hem amiral gemisi akıllı telefonunu hem de yeni Exynos'u birlikte tanıtması pek olası değil. Bu yüzden Exynos tanıtımının, daha önceki beklentilerde olduğu gibi Ocak içinde değil, Şubat başında olmasını bekleyebiliriz.
Bir başka ihtimal ise, SamsunG'un ilk aşamada tüm Galaxy S22'leri, Dünya'nın her yerinde Snapdragon ile satışa sunması olabilir. Ama bize göre bunun olma şansı oldukça düşük.
Şimdiye kadar Exynos 2200 hakkında gördüklerimize dayanarak şunu söyleyebiliriz: En azından CPU tarafında hala Snapdragon 8 Gen 1'in gerisinde kalıyor. Sızan Geekbench sonuçları bize bunu gösteriyor. Exynos 2200'ün gecikmesinin bir nedeni de bu olabilir. Diğer ihtimal ise, Samsung'un yaşanan çip sıkıntısı nedeniyle erteleme kararı vermiş olduğu yönünde.
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