Samsung Galaxy S22 Ultra, Dev Bir Depolama Alanı ile Gelecek!

Samsung'un Galaxy S22 serisini Şubat 2022'de tanıtması bekleniyor ve özellikle Galaxy S22 Ultra modeli, oldukça sıra dışı bir premium Galaxy S cihazı olarak şekilleniyor. Kanıtlar, Galaxy S22 Ultra'nın, Galaxy Note'u özleyen kişiler için entegre bir S Pen yuvasına sahip olduğunu gösteriyor.
Dahası, her gün yeni bir bilgi daha gelmeye devam ediyor. SamMobile'ın yeni özel haberine göre, Galaxy S22 Ultra'nın 1 TB'lık devasa bir dahili depolama alanına sahip olabileceği ortaya çıkmış durumda.
Samsung, 1 TB dahili depolamaya sahip bir üst seviye telefonu en son 2019'un başlarında piyasaya sürmüştü. Bir Galaxy S10+ yapılandırması, 12 GB RAM ve 1 TB dahili depolama ile sunuldu, ancak o zamanlar genişletilebilir bellek üst seviye telefonlarda hala yaygın bir özellikti. Öte yandan Galaxy S22 Ultra'nın genişletilebilir depolama alanına sahip olması beklenmiyor.
Samsung'un bir sonraki Ultra etiketli üst seviye telefonunun, birincil kamera sistemi ile 8K video ve selfie kamerası ile 4K videolar kaydedebilmesi bekleniyor. Bulut depolamaya çok fazla güvenmek istemeyen hevesli mobil fotoğrafçılar, kolaylık sağlamak için büyük olasılıkla 1 TB modeline yöneleceklerdir.
Henüz 1 TB Galaxy S22 Ultra'nın ne kadarlık bir fiyat etiketiyle raflara çıkacağı bilinmiyor ve sadece belirli pazarlarda ve muhtemelen yalnızca Samsung'un resmi web sitesinde satılması bekleniyor.
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