Galaxy S21'in Parmak İzi Sensörünün Detayları Ortaya Çıktı

Samsung'un daha önceki Galaxy S serisi telefonlarında bulunan ekran altı parmak izi sensöründen, özellikle yavaş çalışması nedeniyle şikayetçiyseniz, Galaxy S21'den gelen bu yeni habere sevineceğiniz kesin.

  • Ercan Uğurlu
Galaxy S21'e Daha Hızlı Bir Parmak İzi Sensörü

Samsung'un bir sonraki amiral gemisi Galaxy S21 için yeni gelen bilgilerle birlikte parmak izi sensörünün detayları da yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor. Galaxy S21'de de parmak izi sensörü ekranın altına entegre olarak gelecek. Fakat bu sensör önceki versiyonlara göre 2 kat daha hızlı olacak ve ekran üzerinde daha geniş bir alanı kaplayacak.

Twitter'da ünlü Ice Universe tarafından ortaya atılan bu iddiaya göre yeni parmak izi sensörünün boyutu 8 mm x 8 mm şeklinde. Bu sayede başparmağını daha iyi örtecek olan sensör, eşleşme problemini en aza indirecek.

Yeni sensörün ekranda daha geniş bir alanı kaplayacak olmasının yanı sıra daha hassas davranacağını da iddia eden Ice Universe, böylece sensöre daha az baskı uygulanacağına işaret ediyor. Bu da elbette daha hızlı bir kilit açma süresi anlamına geliyor.

Günümüz amiral gemisi akıllı telefonların pek çoğunda yaygın olarak ekrana entegre parmak izi sensörleri yer alıyor. Genellik yüksek hız ve doğruluk sağlayan bu sensörler yine de ara sıra tekleyebiliyor veya ancak birkaç denemenin sonrasında tanılamada bulunabiliyorlar ki, buna Samsung'un son modellerinden Galaxy Note 20 Ultra da dahil. Ancak kullanılan sensörler geliştikçe bu aksaklıklar giderilecek. Galaxy S21 ile beklenen de bu.

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