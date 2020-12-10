Galaxy S21, Türkiye'de Hangi İşlemci ile Satılacak? Belli Oldu!

Samsung'un gelecek amiral gemisi akıllı telefon ailesi Galaxy S21 serisi için cevabı en çok merak edilen soruların başında, telefonların içinde hangi işlemcinin yer alacağı geliyordu. Alınan FCC sertifikası ile beraber bu soru da resmiyete kavuşmuş oldu.
FCC sertifikası onayına göre Samsung Galaxy S21, ABD ve Güney Kore'de Qualcomm Snapdragon 888 işlemci ile satışa sunulacak. Türkiye dahil diğer ülkelerde ise, yine Exynos işlemci, daha açık olmak gerekirse Exynos 2100 işlemci içeren Galaxy S21 modelleri satışta olacak.
Özellikle son Galaxy Note 20 serisi ile beraber çok tartışılan Snapdragon ve Exynos işlemci seçimi, böylece Galaxy S21 serisinde de tartışılmaya devam edecek gibi görünüyor.
Raporda farklı bilgiler de yer alıyor. Buna göre Galaxy S21, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, NFC ve 9W ters kablosuz şarj özelliğine sahip olacak. Ayrıca bataryanın da 4.000 mAh kapasitesinde olacağı bilgisi farklı kaynaklardan açıklanmış durumda. Telefonla beraber 25W'lık bir şarj cihazının da sağlanacağı bilgisi yer alırken, bu konuda farklı açıklamalar da var. Bazı kaynaklara göre Galaxy S21 de yanında şarj cihazı getirmeyecek.
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