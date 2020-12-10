Galaxy S21, Türkiye'de Hangi İşlemci ile Satılacak? Belli Oldu!

Samsung Galaxy S21'in Türkiye'de Qualcomm Snapdragon 888 ile mi, yoksa yine Exynos işlemci ile mi satışa çıkacağı sorusu nihayet cevabını buldu. Ama bu cevap, muhtemelen pek çok Samsung hayranını sevindirmeyecek.