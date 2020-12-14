Galaxy S21'de S Pen Olacak mı; Olmayacak mı? Neredeyse Belli Oldu!

Samsung, galaxy Note serisinin vazgeçilmez özelliği olan kalemi, yani S Pen'i, Galaxy S21 ile galaxy S serisine taşıyacak mı, taşımayacak mı? Yılan hikayesine dönen sorunun cevabı nihayet belli oldu.