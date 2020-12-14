Galaxy S21'de S Pen Olacak mı; Olmayacak mı? Neredeyse Belli Oldu!

Samsung, Galaxy S21 lansmanı ile ilgili hazırlıklarına devam ederken, Samsung'a yakın kaynaklardan gelen haberler, Galaxy S21'de S Pen olup olmayacağı sorusuna da ışık tutuyor.
Bir süredir Galaxy S21'in S Pen kalem ile beraber geleceği ve hatta Samsung'un artık Galaxy Note serisini bitireceğine ilişkin iddialar bir süredir ortalıkta dolaşıyordu. Galaxy Note serisinin geleceği halen belirsiz görünüyor ama S Pen'in Galaxy S21'e geleceği kesinleşmiş gibi görünüyor. Yeni sızıntı da bunu doğrular nitelikte. Bilgiye göre S Pen, Galaxy S21 serisinde sadece Galaxy S21 Ultra'da yer alacak. Ancak Galaxy S21 Ultra'da, S Pen için Galaxy Note serisindeki gibi bir yuva yer almayacak. Samsung, bunun yerine Galaxy S tablet serisinde olduğu gibi S Pen için ayrı bir kılıf tasarlayacak. Hatta S Pen opsiyonel olarak satılacak. Bu da S Pen'in artık ayrı olarak satılacağı anlamına geliyor.
Galaxy S21, 14 Ocak'ta tanıtılması bekleniyor. Tanıtımın hemen akabinde de ön siparişe sunulacak olan Galaxt S21, 5G desteği ile beraber gelecek. Böylece 5G mobil internet altyapısı bulunan ülkelerde 5G mobil internet hizmeti sağlayabilecek.
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