Akıllı Telefonlar'ın 2021 Falında Neler Var?

Önemli analiz şirketi Gartner, akıllı telefon pazarının 2021 falına baktı; önemli iddiada bulundu.

  • Ercan Uğurlu
Gartner'dan Akıllı Telefonlar İçin Önemli İddia!

Gartner, küresel akıllı telefon satışlarının 2021 yılında yükseleceği konusunda tahminlerde bulundu. Global analiz şirketine göre, 2021 yılında akıllı telefon satışları bir önceki yıla göre yüzde 11.4 artış göstererek, 1.5 milyar adede yükselecek. Satışlardaki büyümenin ana itici güçlerinden birinin ise 5G olacağını rapor eden şirket , bu sene 5G akıllı telefon satışlarının toplam satışların yüzde 35'ini kapsaması ve toplamda 539 milyon üniteye tekabül etmesi öngörülüyor.

COVID-19 salgınının 2020'de insanların ekonomisini vurması, kullanıcıların ellerindeki akıllı telefonları korumasına ve yeni bir model satın almayı ertelemesine sebep oldu. Bunun neticesinde de 2020 yılında toplam akıllı telefon satışlarında yüzde 10.5'lik bir düşüş yaşanmıştı. Ancak Gartner, insanların 5G'yi ve 5G'li akıllı telefonları beklediğine işaret ederek, 2021'de beklenen değişimin yaşanacağını açıkladı. Gartner özellikle Asya Pasifik, Batı Avrupa ve Latin Amerika bölgelerindeki satışların artacağını belirtiyor.

2019 yılına geri dönersek, o yıl 16.7 milyon 5G'li akıllı telefon satışı gerçekleşmiş. 2020'de bu rakam 213.3 milyona yükselirken, 2021'de 5G'li akıllı telefon satışlarının 539 milyona ulaşması bekleniyor.

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